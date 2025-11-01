Iskolai lövöldözés: tizenhat éve történt az egész országot megrázó gyilkosság

Pisztollyal oltotta ki csoporttársa életét, majd három embert is súlyosan megsebesített Gere Ákos 2009 november végén a Pécsi Tudományegyetem (PTE) biofizikai intézetében, tanítási időben. Gere Ákost 2012-ben bűnösnek találta a Pécsi Táblabíróság előre kitervelten, több emberen elkövetett gyilkosság bűntettének kísérletében – írta meg a Bama.hu.
Gere Ákost azzal ítélték életfogytiglani fegyházbüntetésre, hogy legkorábban 30 év múlva kerülhet feltételes szabadságra. Az elkövető eddig tizenhat évet húzott le a rácsok mögött, még tizennégy év börtön vár rá, így legkorábban 53 éves korában fog tudni szabadulni.
A gyilkosság elkövetője megbánta szörnyű tettét
Gere Ákos lelki problémák miatt már 15 éves kora óta pszichológushoz járt, hangulatjavítókat is szedett – állapította meg a bíróság a pécsi egyetemi lövöldözőről. Nem tudott könnyen barátkozni és beilleszkedni a félénk fiatalember, édesanyjának többször is említette, hogy csoporttársaival nem találják meg a közös hangot.
Gere Ákos tagja lett az Első Pécsi Polgári Lőegyletnek 2008-ban, valamint már engedélyt is kapott sportcélú marokfegyver tartására 2009 tavaszán. Szörnyű tettének elkövetése előtt egy hónappal elégtelen érdemjegyet kapott egy zárthelyi dolgozatára, azonban társai szebb eredményeket tudtak felmutatni. Ez volt szörnyű tettének egyik kiindulópontja, ugyanis a későbbi gyilkos arra gyanakodott, társai puskázással szereztek jobb jegyet nála. Emiatt vitába is keveredett velük, és elmondta: jelezni fogja a csalást az egyetem felé. Az egyik évfolyamtárs megjegyezte, hogy ő testépítő, és Ákos könnyen rosszul járhat. A férfi erre csak ennyi válaszolt: „a golyó mindenkin fog”.
Lövöldözés a biofizikai intézetben
2009. november 26-án délben a férfi gyakorlati foglalkozáson vett részt a PTE biofizikai intézetében, ez idő alatt kétszer is a mosdóban járt. A második alkalommal fegyverrel tért vissza a terembe, és lövöldözésbe kezdett. Egy 19 éves csoporttársának kioltotta az életét, súlyosan megsebesített egy másik hallgatót, egy oktatót, és egy takarítónőt is a teremből távozva. Az egyetemi lövöldözés után a klinika egyik emeleti teraszára ment, a rendőrséget körülbelül fél egy tájékán értesítette telefonon, hogy mit tett és hol van. A rendőrök az elkövetőt elfogták, a nála talált fegyvert, tárat, és negyvenegy lőszert elkobozták.
Gere Ákos írásbeli vallomásában tagadta, hogy előre eltervezett volt cselekménye, ám szóbeli vallomását nem tett. Azért vitt fegyvert az egyetemre állítása alapján, mert lőni akart menni a gyakorlat után. Az utolsó szó jogán kijelentette, hogy tettét megbánta.
Terv alapján cselekedett
Végül mind a Pécsi Törvényszék, mind a másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla bizonyítottnak látta az előre megfontolt szándékot. Mindezt több körülményre alapozták a bírák.
- A gyilkosság előtt napon erőszakos tartalmú videókat, ámokfutásokat nézett a gyógyszerészhallgató.
- Édesanyjának rossz hangulatról panaszkodott, egy ismerősnek olyan üzenetet küldött online, hogy agydaganata van és meg fog halni. Hozzátette: egy jó napja nem volt már évek óta.
- Az elkövető azt mondta: a gyilkosság napján lőni ment volna, ezért volt nála pisztoly, ám aznapra nem beszélte meg a lövészklub vezetőjével a látogatást.
- Gere Ákos közvetlenül a gyakorlat előtt többször is megkérdezte társait aznap, hogy ott van-e mindenki.
Az áldozatok közül két csoporttársat akart megölni a táblabíróság szerint, a takarítónő, és az oktató tekintetében szándéka eshetőleges volt. Gere Ákos tettét felfegyverkezve, előre megfontolt szándékkal követte el, maradandó fogyatékosságot okozva, amelyet a büntetés kiszabásánál súlyosbító körülményként vettek figyelembe.
Maradandó társadalmi sebek
Az ítéletben súlyosbító tényezőként szerepelt, hogy a tragikus bűncselekmény országszerte közfelháborodást keltett, az emberek biztonságérzetére negatív hatással volt. Enyhítő körülmény volt a vádlott büntetlen előélete, az, hogy feladta magát a rendőrségnek, és személyiségzavara is, amely enyhe fokban korlátozta a következmények felismerésében.
Az elhunyt jogi képviselője az egyik tárgyaláson felolvasta az áldozat családjának levelét, amibe arról írtak, hogy soha nem fognak tudni megbocsátani Gere Ákosnak, és abban bíznak, hogy élete végéig bűnhődni fog. Azoknak sem képesek megbocsátani, akik mindezt megakadályozhatták volna, mégsem tették. Végezetül reményüket is kifejezték, hogy a jövőben soha senkivel nem történik meg ilyen eset.