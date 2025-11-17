Kaposvári gyilkosság: a katona exbarát lefotózta áldozatát, miután megölte

A kaposvári gyilkosság ügyében kiderült, hogy a támadó nem menekült el a helyszínről, hanem ott várta a rendőröket. A tragédia előtti este a fiatal pár - akik már jó ideje nem voltak együtt - újra összefutott, a találkozás azonban végzetes fordulatot vett. A családtagok csak utólag értesültek arról, milyen brutális bűncselekmény történt a Könyves Kálmán utcai házban – írta a Sonline.hu.

A kaposvári gyilkosság helyszínét még órákig biztosították a rendőrök

Fotó: Beküldött fotó

Sokkolta a helyieket a kaposvári gyilkosság

Az áldozat, Adrienn testvére a Borsnak mondta el, hogy rossz előérzete lett, amikor nővére nem vette fel a telefonját. Ezután sietett a házhoz, ahol kiderült: a volt barát, B. Dániel rátámadt Adriennre, és a fiatal nő a helyszínen meghalt. A férfi nemcsak őt, hanem egy ott élő rokont is megsebesített, őt a mentők kórházba vitték, állapotáról egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás. Az elkövető körülbelül egy évig volt Adrienn párja, majd szakítottak. Úgy tudni, mindketten továbbléptek, és új kapcsolatot is kezdtek. Adrienn testvére elmondta, hogy bár nővére járt a férfival, ő személyesen mindössze egyszer találkozott vele.

A környékbeliek szerint a katona végül nem próbált elbújni – a rendőrök bilincsben vezették el. A helyieket sokkolta, hogy a férfi állítólag fotót is készített az áldozatról, majd elküldte jelenlegi párjának.

A környéken élők azt mondták, Adriennt kedves, visszafogott fiatal nőnek ismerték, bár nem álltak vele szoros kapcsolatban. A tragédia szombaton kora este történt a kaposvári Könyves Kálmán utcában, azon a csendes részen, ahol a lakók szerint korábban még nem történt súlyos bűncselekmény. A helyszínt rövid időn belül lezárták, a környéket rendőrök és mentősök lepték el, órákon át a kékvillogók fénye világította be az utcát.