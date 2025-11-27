A gyerekek az ablakon át menekültek a gyilkosság helyszínéről

Hírlevél

A 2022 nyarán szabadult, erőszakos férfi azután végzett volt élettársával, hogy a nő elmondta neki: nem akar vele többet együtt lenni. A bűnöző ezt nem tudta feldolgozni, ezért eldöntötte, hogy megöli az asszonyt, akinek a gyermekei az ablakon kiugorva menekültek a gyilkosság helyszínéről.
A Szegedi Ítélőtábla különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntettében mondta ki bűnösnek a 37 éves jászladányi férfit, aki korábbi élettársával végzett. A bíróság jogerős döntése értelmében a vádlott – figyelemmel arra, hogy erőszakos, többszörös visszaeső – nem bocsátható feltételes szabadságra. A korábban már büntetett férfi 2007-től élt az áldozattal, akivel egy közös gyermekük született, az anya három idősebb gyermeke mellé. Ezzel a jogerős ítélettel zárult le a családon belüli brutális gyilkosság ügye – írta a Blikk.hu.

Életfogytiglanra ítélték a kegyetlen gyilkosságért
Fotó:  Police.hu 

A jászladányi férfi, akit 2008-ban elítéltek, 2022 nyarán szabadult a börtönből, és azonnal felvette a kapcsolatot volt élettársával. A nő azonban – tartva a vádlott erőszakos természetétől – nem akarta újraéleszteni a kapcsolatukat, amit a férfi nem tudott elfogadni. Folyamatosan zaklatta, gyötörte és bántalmazta a nőt, majd 2022 karácsonya előtt életveszélyesen megfenyegette: 

Veled együtt fogom lemészárolni a családodat!”

A gyilkosság éjszakája

A férfi 2022. december 30-án éjszaka ment a nő házához. Mivel az asszony nem engedte be, a vádlott betörte a konyha ablakát, bemászott és berontott a nő szobájába. Először ököllel ütötte arcon, majd bicskájával ötször szúrta fejen és arcon. A védekezni próbáló nőnek volt annyi lélekjelenléte, hogy menekülésre szólítsa fel a brutális támadást végignéző négy gyermeket. A gyerekek az ablakon kiugorva rohantak segítségért egy rokonukhoz.

A szúrások közben a bicska pengéje elhajlott, ezért a támadó a konyhából egy 25 centiméteres kést vett magához, amellyel brutálisan végzett a nővel: mindkét oldalon mélyen megszúrta a nyakát, átvágva a nyaki nagy ereket, a légcsövet és a nyelőcsövet is. Az asszony a helyszínen meghalt.

Az ítélet

A helyszínre érkező rokonokat a vádlott fenyegetéssel tartotta távol, a kiérkező rendőröknek végül az ajtó betörésével sikerült elfogniuk a férfit.

Bár a férfi az eljárás elején beismerő vallomást tett, később mégis tagadott. A Szegedi Ítélőtábla előtt már csak az elkövetés részleteit vitatta és megbánást tanúsított. Mezőlaki Erik tanácsvezető bíró az indoklás során kifejtette: mivel a vádlott erőszakos többszörös visszaeső, a táblabíróság csak életfogytig tartó szabadságvesztést szabhatott ki, a feltételes szabadság lehetősége törvényi erővel kizárt. Ezzel helybenhagyták az első fokon eljáró Szolnoki Törvényszék ítéletét.

Mindeközben a veszprémi börtönben egy fogvatartott magára gyújtotta a celláját. Erről a döbbenetes esetről készült videófelvételt megtekintheti az Origo.hu oldalán.

 

