Döntött a bíróság a fiatal gyilkos ügyében, aki saját unokatestvérét végezte ki brutálisan

Tavaly májusban gyomorforgató bűncselekmény történt Rétközberencsen. A 21 éves H. D. 17 éves unokatestvérével, D. Tamással indult útnak a helyi presszóból Pátrohára, hogy kristályt vegyen. A rokonok útközben összevitatkoztak, ami egy kegyetlen gyilkossághoz vezetett. Az emberöléssel vádolt fiatal férfi ügyében most súlyos ítéletet hozott a bíróság – írta meg a Szon.hu.
A gyilkosság elkövetője kirabolta az unokatestvérét
A két fiatal közötti vita kiindulópontja volt, hogy a fiatalabb fiú is fogyasztani akart a kábítószerből, valamint a gyilkosnak pénzre is szüksége volt. Ezért az idősebb fiú fakaróval többször is fejen ütötte a rokonát, majd fojtogatni kezdte, a testét pedig behúzta egy fa alá. Elvette a mobilját, a cipőjét és a nadrágját.
Az áldozat kétségbeesett nagymamája május 14-én délután tett bejelentést, hogy már egy napja nem tért haza az unokája. A fiú nem küldött üzenetet, nem telefonált, ráadásul még a mobiltelefonja sem volt kapcsolható, az iskolában sem jelent meg. A rendőrök beszéltek a kamaszfiú egyik osztálytársával, aki jelezte, hogy találkozott D. Tamással előző este a sörözőben.
A rendőrök megtudták az osztálytárstól, hogy D. Tamás, H. D. társaságában hagyta el a vendéglátóegységet. A hatóságok felkeresték H.D. egy hozzátartozóját, aki arról adott tájékoztatást, hogy a férfi hajnali 2-kor megjelent nála, véres volt a zoknija és a lábszára is.
H. D. a rajtaütéskor megmutatta a bűncselekmény helyszínét, és bevallotta tettét. A fiú édesapja nem bírta feldolgozni gyermeke elveszítését, néhány hónappal később belehalt a gyászba. H.D. beismerte a bűncselekmény elkövetését az idén márciusban megtartott előkészítő ülésen, azonban arról a jogáról nem mondott le, hogy a részleteket a tárgyaláson tárják fel. A vádlott többször is elmondta, hogy szerinte nem volt önmaga, amikor a bűncselekményt elkövette.
H. D. ismeri a normákat, csak nem tartja be azokat – állapította meg az igazságügyi pszichológus szakértő. Képtelen az empátiára, agresszíven vezeti le az indulatait, a beszámítási képességében nem volt korlátozva a bűncselekmény elkövetésekor.
Az utolsó szó jogán a vádlott sírva kért bocsánatot áldozata családjától
Csütörtöki perbeszédében Mészáros Attila főügyészségi ügyész kijelentette, hogy minden kétséget kizáróan bebizonyosodott a bizonyítási eljárás során, hogy H. D. bűnös az ellene felhozott vádpontokban. Cselekménye különös kegyetlenségét alátámasztja az embertelen és brutális elkövetési mód. A kamaszfiúnak pedig azért oltotta ki az életét, hogy a pénzét ne kelljen visszaadnia és, hogy a telefonját, cipőjét eladhassa. Ráadásul drog hatása alatt cselekedett.
A vádlott kirendelt védője, Papp Erika a tényállást és a minősítést részben vitatta, valamint indítványozta rövidebb időtartalmú szabadságvesztés kiszabását. A védőügyvéd azzal érvelt, hogy a szakértő álláspontja alapján már az első ütésnél is bekövetkezhetett eszméletvesztés, perceken belül beállhatott a halál, azt pedig nem lehet bebizonyítani, hogy H. D. azért gyilkolta meg unokatestvérét, hogy elvegye az értékeit. Az ügyvéd hozzátette: amennyiben nyereségvágyból elkövetett emberölés a minősítés, nem képezhet külön halmazatot a kifosztás. Az áldozat családjától H. D. sírva kért bocsánatot az utolsó szó jogán, azt állítva, nagyon megbánta szörnyű cselekedetét.
Így értékelt a bíróság
A vádlott azon állítását, ami szerint nem akarta megölni unokatestvérét, a bíróság nem fogadta el. Ezt az állítást a sérülések száma, és az elkövetés módja is cáfolja. Darabosra tört D. Tamás orrcsontja, eltört az álkapcsa, és letört a nyelvcsont egy darabja is. Erőszakos úton, fulladás miatt következett be a fiú halála, ami előtt legalább 28 alkalommal ütötte, taposta meg a sértettet. Ezekből minimum 18 csapás a fejtájékot, míg egy a nyak területét érte.
A gyilkosság módjára tekintettel, a bíróság különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben mondta ki bűnösnek H. D-t. A vádlott azért követte el a tragikus bűncselekményt, hogy ne kelljen a sértettel osztozkodnia a nála lévő kétezer forintból megvásárolt kábítószeren, ezen vitatkoztak össze útközben. A bíróság azért mondta ki a vádlottat kifosztásban bűnösnek, mert miután H. D. végzett az unokatestvérével, az értéktárgyait is elvette. Az ítélet nem jogerős, az ügyész tudomásul vette, a vádlott védőjével azonban fellebbezett.
