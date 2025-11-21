Döntött a bíróság a fiatal gyilkos ügyében, aki saját unokatestvérét végezte ki brutálisan

Tavaly májusban gyomorforgató bűncselekmény történt Rétközberencsen. A 21 éves H. D. 17 éves unokatestvérével, D. Tamással indult útnak a helyi presszóból Pátrohára, hogy kristályt vegyen. A rokonok útközben összevitatkoztak, ami egy kegyetlen gyilkossághoz vezetett. Az emberöléssel vádolt fiatal férfi ügyében most súlyos ítéletet hozott a bíróság – írta meg a Szon.hu.

H.D a gyilkosságot egy fakaróval követte el, agyonverte unokatestvérét

Kép forrása: Police.hu

A gyilkosság elkövetője kirabolta az unokatestvérét

A két fiatal közötti vita kiindulópontja volt, hogy a fiatalabb fiú is fogyasztani akart a kábítószerből, valamint a gyilkosnak pénzre is szüksége volt. Ezért az idősebb fiú fakaróval többször is fejen ütötte a rokonát, majd fojtogatni kezdte, a testét pedig behúzta egy fa alá. Elvette a mobilját, a cipőjét és a nadrágját.

Az áldozat kétségbeesett nagymamája május 14-én délután tett bejelentést, hogy már egy napja nem tért haza az unokája. A fiú nem küldött üzenetet, nem telefonált, ráadásul még a mobiltelefonja sem volt kapcsolható, az iskolában sem jelent meg. A rendőrök beszéltek a kamaszfiú egyik osztálytársával, aki jelezte, hogy találkozott D. Tamással előző este a sörözőben.

A rendőrök megtudták az osztálytárstól, hogy D. Tamás, H. D. társaságában hagyta el a vendéglátóegységet. A hatóságok felkeresték H.D. egy hozzátartozóját, aki arról adott tájékoztatást, hogy a férfi hajnali 2-kor megjelent nála, véres volt a zoknija és a lábszára is.

H. D. a rajtaütéskor megmutatta a bűncselekmény helyszínét, és bevallotta tettét. A fiú édesapja nem bírta feldolgozni gyermeke elveszítését, néhány hónappal később belehalt a gyászba. H.D. beismerte a bűncselekmény elkövetését az idén márciusban megtartott előkészítő ülésen, azonban arról a jogáról nem mondott le, hogy a részleteket a tárgyaláson tárják fel. A vádlott többször is elmondta, hogy szerinte nem volt önmaga, amikor a bűncselekményt elkövette.

H. D. ismeri a normákat, csak nem tartja be azokat – állapította meg az igazságügyi pszichológus szakértő. Képtelen az empátiára, agresszíven vezeti le az indulatait, a beszámítási képességében nem volt korlátozva a bűncselekmény elkövetésekor.