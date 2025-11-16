Fény derült a kaposvári fiatal nő halálának okára

Bilincsben vezettek el a helyszínről egy fiatal férfit Kaposváron, aki a gyanú szerint szombat este végzett barátnőjével. Információk szerint a gyilkosság egy csendes utcában lévő családi házban történt. A feltételezések szerint a férfi összeveszett a mindössze 23 éves, gyönyörű lánnyal, majd a vita hevében kést rántott és halálra szurkálta őt – írta a Borsonline.hu.

Egy csendes utcában történt a gyilkosság

Fotó: Google Maps

A gyilkosság áldozata a 23 éves fiatal lány

A helyiek szerint sikeres fitneszedző volt, élete tragikus véget ért. Exbarátja végzett vele egy kaposvári családi házban.

A feltételezések szerint a fiatal férfi és a lány egy veszekedést követően dulakodni kezdtek, mire a férfi kést rántott és megszurkálta a lányt. Az áldozatot látásból ismerő szomszédok döbbenten állnak az eset előtt. Mint egyikük elmondta:

Nagyon kedves volt, mosolygósnak láttam, így erre senki sem számított, hogy épp vele fog történni ilyen szörnyűség."

A helyiek megerősítették, hogy a rendőrök az elkövetőt bilincsben vitték el a helyszínről és órákig tartott a nyomozás a családi háznál.

Az üggyel kapcsolatban a Somogy Vármegyei Rendőrség nem ad tájékoztatást, mivel ezúttal a Központi Főügyészség fog eljárni. Kovács Katalin, a Nemzeti Nyomozó Főügyészség szóvivője megerősítette, hogy gyilkosság történt, és vizsgálják a körülményeket, de részletes tájékoztatást későbbre ígértek.

