gyilkosság

Ítélkezett a bíróság a tamási gyilkos ügyében, aki katonai tőrrel végzett volt párjával

2024 márciusában egy tamási férfi becsöngetett volt élettársához, majd az ajtót nyitó nőt halálra szúrta. A brutális gyilkosság nagy hullámokat vetett, a távoltartás szabályait is módosították az eset miatt, ugyanis az elkövető már korábban is ült börtönben párja bántalmazása miatt. A bíróság súlyos büntetést szabott ki a vádlottra, az ítélet azonban nem jogerős.
Tamásiban 2024 márciusában egy büntetett előéletű férfi becsöngetett volt élettársához, majd tizennégyszer szúrta meg áldozatát egy katonai tőrrel, akinek esélye sem volt a túlélésre. A férfi az eset idején nemrég szabadult a börtönből, ahova azért került, mert korábban is bántalmazta a nőt. A bíróság életfogytiglanra ítélte az elkövetőt, az ítélet nem jogerős – írta meg a Teol.hu.

Az egyik közös fiúk is végignézte a vérfagyasztó gyilkosságot
Az egyik közös fiuk is végignézte a vérfagyasztó gyilkosságot
Kép forrása: Mártonfia Dénes/Teol.hu

Mint arról beszámoltunk: a gyilkosság után a nő még néhány métert meg tudott tenni, ám nemsokára holtan zuhant össze, a kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A pár közös gyermeke végignézte a történteket. A helyiek közül sokan féltek a férfitól, erőszakos természetűnek ismerték.

Az édesanya már korábban sejtette, hogy volt párja valamire készül

A november 11-ei tárgyalási napon a bíróság két tanút hallgatott meg. Az egyik tanú, egy rendőr arról beszélt, hogy a férfi teljes érzelemmentességgel viselkedett szörnyű tett elkövetése után, mintha egy ismeretlen ember életét oltotta volna ki. A meggyilkolt édesanya legjobb barátnője zokogva vallott arról, hogy az áldozat már hetek óta rettegésben élt, mert előre tudta: a börtönből szabaduló élettársa az életére tör. 

A vallomásokat hallgatva rezzenéstelen arccal ült az elkövető a tárgyalóteremben, üres tekintetében nem nem tükröződött megbánás vagy bűntudat, meg sem szólalt az utolsó szó jogán. A bíró és az ügyész egyetértettek abban, hogy három minősítő körülmény is fennáll: a vádlott a gyilkosságot 

  • előre kitervelten, 
  • aljas indokból, 
  • különös kegyetlenséggel

követte el. A Szekszárdi Törvényszék a feltételes szabadulás lehetősége nélkül, életfogytig tartó fegyházra ítélete a férfit. A védő enyhítésért fellebbezett.

A tamási gyilkosság hatására szigorúbbak lettek a jogszabályok

Erre azért volt szükség a jogalkotók álláspontja alapján, mert az áldozat már volt élettársa börtönbüntetése idején távoltartást kért, amit nem láttak indokoltnak a hatóságok. A hasonló esetekben most már változott a gyakorlat.

 

