Ítélkezett a bíróság a tamási gyilkos ügyében, aki katonai tőrrel végzett volt párjával

Tamásiban 2024 márciusában egy büntetett előéletű férfi becsöngetett volt élettársához, majd tizennégyszer szúrta meg áldozatát egy katonai tőrrel, akinek esélye sem volt a túlélésre. A férfi az eset idején nemrég szabadult a börtönből, ahova azért került, mert korábban is bántalmazta a nőt. A bíróság életfogytiglanra ítélte az elkövetőt, az ítélet nem jogerős – írta meg a Teol.hu.

Az egyik közös fiuk is végignézte a vérfagyasztó gyilkosságot

Kép forrása: Mártonfia Dénes/Teol.hu

Mint arról beszámoltunk: a gyilkosság után a nő még néhány métert meg tudott tenni, ám nemsokára holtan zuhant össze, a kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A pár közös gyermeke végignézte a történteket. A helyiek közül sokan féltek a férfitól, erőszakos természetűnek ismerték.

Az édesanya már korábban sejtette, hogy volt párja valamire készül

A november 11-ei tárgyalási napon a bíróság két tanút hallgatott meg. Az egyik tanú, egy rendőr arról beszélt, hogy a férfi teljes érzelemmentességgel viselkedett szörnyű tett elkövetése után, mintha egy ismeretlen ember életét oltotta volna ki. A meggyilkolt édesanya legjobb barátnője zokogva vallott arról, hogy az áldozat már hetek óta rettegésben élt, mert előre tudta: a börtönből szabaduló élettársa az életére tör.

A vallomásokat hallgatva rezzenéstelen arccal ült az elkövető a tárgyalóteremben, üres tekintetében nem nem tükröződött megbánás vagy bűntudat, meg sem szólalt az utolsó szó jogán. A bíró és az ügyész egyetértettek abban, hogy három minősítő körülmény is fennáll: a vádlott a gyilkosságot

előre kitervelten,

aljas indokból,

különös kegyetlenséggel

követte el. A Szekszárdi Törvényszék a feltételes szabadulás lehetősége nélkül, életfogytig tartó fegyházra ítélete a férfit. A védő enyhítésért fellebbezett.

A tamási gyilkosság hatására szigorúbbak lettek a jogszabályok

Erre azért volt szükség a jogalkotók álláspontja alapján, mert az áldozat már volt élettársa börtönbüntetése idején távoltartást kért, amit nem láttak indokoltnak a hatóságok. A hasonló esetekben most már változott a gyakorlat.