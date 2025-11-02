Kitört a balhé egy biliárdjátszma után, a sértett fél gyújtogatni kezdett

A Debreceni Ítélőtábla hétfőn tárgyalja másodfokon annak a férfinek az ügyét, aki fel akarta gyújtani társát, miután összevesztek egy biliárdjátszmát követően – írta a Haon.hu. A portál hozzátette: a férfit elsőfokon a Debreceni Törvényszék különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 7 év fegyházbüntetésre ítélte. A verdikt szerint a terhelt feltételes szabadságra nem bocsátható. A döntés ellen mindegyik fél fellebbezést nyújtott be, ezért folytatódik a gyilkossági kísérlet miatt indult per.

Meg akarta leckéztetni társát egy hajdú-bihari férfi, ám gyilkossági kísérlettel vádolják, miután felgyújtotta a házát

Gyilkossági kísérlet a kocsmai szóváltás után

A bíróság szerint a vádlott 2018-ban költözött egy hajdú-bihari településre családjával, a férfi kőműves munkákat vállalt. Itt ismerte meg a sértettet, akivel együtt dolgoztak, italoztak és kábítószert is fogyasztottak.

2023 márciusában a két férfi együtt dolgozott, ám konfliktus adódott abból, hogy a későbbi sértett lemondott egy munkát, majd nehezményezte, amikor más átvette a helyét. A későbbi vádlott megharagudott a férfire. Ezt követően a kocsmában italoztak, majd biliárdozni kezdtek, és a sértett veszített, amitől indulatos lett és szidalmazni kezdte a társaságot. A vádlott ekkor úgy döntött, megleckézteti kollégáját.

Benzint vett, majd felgyújtotta a férfi házát: a zsalugáterre és a bejárati ajtóra öntötte az égésgyorsítót, majd belobbantotta azt. Az égő házban alvó férfit a kutyája ébresztette és még ki tudott menekülni az ingatlanból. A per távmeghallgatással kezdődik.

