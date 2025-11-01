Porszívócsővel verte volt párját egy nő, az áldozatnak megrepedt a lépe

Döbbenetes ügyet tárgyalt a héten az Egri Törvényszék: a vádlott egy nő, aki az ügyészség szerint életveszélyt okozó testi sértést és más bűncselekményeket követett el, amikor kis híján agyonverte volt párját egy porszívócsővel. A gyilkossági kísérlet kiindulópontja egy elmaradt tartásdíj miatti vita volt – számolt be róla a Heol.hu. A portál szerint perben tanúmeghallgatásra került sor, a bíróság végül a tárgyalást elnapolta a bizonyítás kiegészítése végett.

Gyilkossági kísérlet porszívócsővel: a férfinek elrepedt a lépe

Fotó: (illusztráció) Pexels.com

Gyilkossági kísérlet, elszabadult indulatok

A vádirat szerint a vádlott és a sértett korábban élettársi kapcsolatban voltak, két gyermekük született, a viszonyuk azonban megromlott és külön költöztek. A gyermekek miatt azonban tartották a kapcsolatot.

Az egyik láthatáson a férfi visszavitte kislányát a vádlott lakására, ahol szóba került a tartásdíj kérdése. Ebből hamar veszekedés lett, a nő ekkor felkapott egy méteres fém porszívócsövet, és többször is lesújtott vele.

Az első ütés a férfi fejét érte, amitől a földre esett. Ezt követően az áldozat oldalát is több ütés érte, amitől megrepedt a lépe, ez pedig közvetlen életveszélyes állapotot eredményezett. A férfit életmentő műtéttel sikerült megmenteni az ütés következményeitől.

A vádlott tagadja, hogy szándékosan akart komoly sérülést okozni, azonban az ügyészség mindezt másként gondolja. Ha a vád bizonyítást nyer, az asszonyra több évnyi börtönbüntetés várhat.

