Kedves, művelt embernek tűnt a marokkói feleséggyilkos a tanúk szerint

Kezdetben idillinek tűnt Eszter és Mohamed kapcsolata, házasságuk azonban idővel megromlott. A zuglói családsegítő erre a célra fenntartott külön helyiségében a marokkói édesapa kéthetente látogathatta kisfiát. 2021. április 24-én Eszter éppen egy ilyen alkalomra vitte a gyermeket, azonban a rutinszerű láthatás brutális gyilkosságba torkollt, amikor a férfi bepattant a nő kocsijába és halálra szúrta a gyermekük szeme láttára. Az ügy tárgyalása tanúk kihallgatásával folytatódott a Fővárosi Törvényszéken pénteken – írta meg a Borsonline.hu.

A vádlott a kisfiú előtt követte el a gyilkosságot

A gyilkosság vádlottjáról a tanúk nem feltételezték, hogy erőszakos

Eszter gyermekkori barátjának feleségét is meghallgatták tanúként, aki alig bírta elhinni, hogy Mohamed képes volt bestiális kegyetlenséggel végezni az anyával.

Néhány alkalommal találkoztam a vádlottal. Egyértelműen megállapíthattam, hogy egy rendkívül művelt, intelligens és mindig nagyon udvarias férfi”

– mondta a közgazdászként és jogászként dolgozó nő. A tanú a házaspár esküvőjén is jelen volt, nem vette észre, hogy bármilyen komolyabb gond lenne a kapcsolatban. A tanúvallomás után a vádlottnak is volt lehetősége kérdezni az ismerőstől. Mohamed megkérdezte a nőt, hogy tapasztalt-e olyat, hogy agresszíven viselkedett a feleségével, amire a nő nemmel felelt.

A második tanú soha életében nem találkozott a vádlottal.

Igazából a sírás kerülget, mert nem is értem, hogy mit keresek egyáltalán ebben az ügyben. 2021 júliusában megvásároltam egy lakást az elhunyt nő édesanyjától, miután az ingatlan hirdetését az interneten találtam. Az adásvételi szerződés aláírásakor B. Tamásné elmondta nekem, hogy a lakást azért adja el, mert megölték a lányát”

– vallotta. Mohamed megjegyezte, hogy ő sem ismeri a megjelent tanút, pedig valójában ő kérte egy újabb a beidézését, azonban egy másik, hasonló nevű nőre gondolt.

A bírónő, Papp Eszter megjegyezte, hogy az éppen kihallgatott nő neve fel sem merült a nyomozás során, de a bírósági szakaszban a terheltnek lehetősége van indítványozni újabb személyek meghallgatását. Mohamed ezzel a lehetősséggel élt, amelynek a bíróság helyt adott. A vádlott védőügyvédje a jelenet után felállt és arra hivatkozott, hogy a nő egyértelműen nem rendelkezik az ügy szempontjából hasznos információval, ezért indítványozta a tanú elbocsátását, aminek a bírónő is helyt adott.