Ravasz trükkel próbálta irányítani a nyomozást a Komádiban gyilkoló férfi

Komádi egyik lakásában november 17-én holtan találták az idős férfit, akit többször fejbe vágtak. A helyszínre a mentők és a rendőrök is kiérkeztek, a ház két napra teljesen lezárásra került. A szomszédok szerint a gyilkosság áldozata visszahúzódó, csendes életét egyedül élte – írta a Haon.hu.

A fejszés gyilkosság elkövetőjét november 25-én kapták el

Fotó: Police.hu

Próbálta elterelni a gyanút a gyilkosságról

A szomszédok szerint az idős férfi magányosan élt, visszahúzódó természetűnek ismerték, családja nem volt. A nyomozás újabb információi szerint a feltételezett elkövető az áldozattal a helyi kocsmában ismerkedett meg, rendszeresen együtt ittak. Egy helyi forrás elmondta, a gyanúsított korábban is kért pénzt ismerősöktől.

A rendőrség szerint a férfi az eset után igyekezett elfedni tettét, és a környékbeliektől érdeklődött a gyilkosság részleteiről.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése alapján a gyanúsított ellen nyereségvágyból, idős személy sérelmére elkövetett emberölés miatt indult eljárás. A férfit őrizetbe vették, a letartóztatását kezdeményezték, a nyomozás tovább folyik.