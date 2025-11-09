Holttesteket találtak Mezőkovácsházán: jutalom jár annak, aki tudja, ki a gyilkos

Csaknem harminc éve, 1997 telén brutális kettős gyilkosság rázta meg Mezőkovácsházát. A 88 éves L. Károly és a nála négy évvel fiatalabb felesége, Matild néni vérbe fagyott holttestét az otthonukban találták meg. A nyomozás azóta sem hozott áttörést – a tettes vagy tettesek személye mindmáig ismeretlen – írta meg a Blikk.hu.

Ma is rejtély a gyilkosság, ami 1997 telén történt Mezőkovácsházán

Fotó: Grafika: Blikk - Séra Tamás

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte:

A nyomozás során gyanúsított kihallgatására ezidáig nem került sor, a nyomravezetői díj jelenleg is érvényben van.

A rendőrség korábbi közleménye szerint az idős házaspárt 1997. február 22-én este és február 23-án reggel 9 óra 15 perc között ölhették meg a Deák Ferenc utcai házban.

Szomszédjuk talált rá a gyilkosság áldozataira

A férjem – mielőtt a boltba indult – megkért, hozzak tojást Matild néniéktől, mert elfogyott. A kapuban keréknyomokat fedeztem fel, azt hittem a fia érkezett. Nyitom az ajtót, nem volt kulcsra zárva. Megyek a nyitott gangon, s egyszer csak megpillantom a bácsi két meztelen talpát. Azt hittem rosszul lett. Aztán látom, pizsamában, vérben fagyva hason fekszik. Rettenetes volt... A falon, a földön, mindenütt vér. A konyhaajtó tárva-nyitva. Látom, ott meg a néni fekszik hálóingben. Körülötte is piros volt minden a vértől. Úgy éreztem, sikoltoznom kell, mert másként nem bírom ki ezt a látványt. Aztán pillanatok alatt keresztül futott rajtam, hátha a tettesek még benn vannak? Kirohantam, hogy szóljak valakinek"

– idézte fel a rettenetes pillanatot az egyik szomszéd, Tóth Lászlóné a Békés Megyei Hírlapnak. Az asszony hívta a rendőrséget, majd értesítette az áldozatok fiát. Az idős házaspárnak négy gyermeke volt, de abban az időben mindannyiuk más településen élt.

– Szüleim most ünnepelték volna 65. házassági évfordulójukat. Élhettek volna akár száz évig is. Egy hete voltam náluk, s most erre a borzalomra jöttem haza – mondta el egyikőjük.

Az ismerősök szerint a házaspár csendes, rendes becsületes volt. Mindenki szerette őket, senkihez nem volt egy rossz szavuk sem és nem voltak rosszakaróik sem.

A helyiek szerint az a pletyka járta, hogy az áldozatokat összekeverték névrokonaikkal, akik állítólag maffiózóknak tartoztak pénzzel tűzifával kapcsolatban. Ez magyarázhatja a kivégzésszerű kegyetlenséget, és azt is, hogy nem sok érték tűnt el a házból.

A házat azóta lebontották. Tran Dániel, jogász elmondta, hogy az emberölés alapesete a törvény szerint 15 év elteltével elévülhet, de ebben az esetben ez még nem történt meg. A rendőrség időről időre előveszi az ügyet, elvégzi az egyes eljárási cselekményeket, így az elévülési idő minden alkalommal újrakezdődik.