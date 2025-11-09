Hírlevél

Rendkívüli

Megvan, hogyan élhetünk 200 évnél is tovább

áldozat

Holttesteket találtak Mezőkovácsházán: jutalom jár annak, aki tudja, ki a gyilkos

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tojásért ment át a szomszédjuk, de csak holttesteket talált. Brutális kettős gyilkosság történt Mezőkovácsházán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
áldozatholttestgyilkosságtragédiarendőrség

Csaknem harminc éve, 1997 telén brutális kettős gyilkosság rázta meg Mezőkovácsházát. A 88 éves L. Károly és a nála négy évvel fiatalabb felesége, Matild néni vérbe fagyott holttestét az otthonukban találták meg. A nyomozás azóta sem hozott áttörést – a tettes vagy tettesek személye mindmáig ismeretlen – írta meg a Blikk.hu.

Ma is rejtély a gyilkosság, ami 1997 telén történt Mezőkovácsházán
Ma is rejtély a gyilkosság, ami 1997 telén történt Mezőkovácsházán
Fotó: Grafika: Blikk - Séra Tamás 

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: 

A nyomozás során gyanúsított kihallgatására ezidáig nem került sor, a nyomravezetői díj jelenleg is érvényben van.

A rendőrség korábbi közleménye szerint az idős házaspárt 1997. február 22-én este és február 23-án reggel 9 óra 15 perc között ölhették meg a Deák Ferenc utcai házban. 

Szomszédjuk talált rá a gyilkosság áldozataira

A férjem – mielőtt a boltba indult – megkért, hozzak tojást Matild néniéktől, mert elfogyott. A kapuban keréknyomokat fedeztem fel, azt hittem a fia érkezett. Nyitom az ajtót, nem volt kulcsra zárva. Megyek a nyitott gangon, s egyszer csak megpillantom a bácsi két meztelen talpát. Azt hittem rosszul lett. Aztán látom, pizsamában, vérben fagyva hason fekszik. Rettenetes volt... A falon, a földön, mindenütt vér. A konyhaajtó tárva-nyitva. Látom, ott meg a néni fekszik hálóingben. Körülötte is piros volt minden a vértől. Úgy éreztem, sikoltoznom kell, mert másként nem bírom ki ezt a látványt. Aztán pillanatok alatt keresztül futott rajtam, hátha a tettesek még benn vannak? Kirohantam, hogy szóljak valakinek"

– idézte fel a rettenetes pillanatot az egyik szomszéd, Tóth Lászlóné a Békés Megyei Hírlapnak. Az asszony hívta a rendőrséget, majd értesítette az áldozatok fiát. Az idős házaspárnak négy gyermeke volt, de abban az időben mindannyiuk más településen élt.

Szüleim most ünnepelték volna 65. házassági évfordulójukat. Élhettek volna akár száz évig is. Egy hete voltam náluk, s most erre a borzalomra jöttem haza – mondta el egyikőjük.

Az ismerősök szerint a házaspár csendes, rendes becsületes volt. Mindenki szerette őket, senkihez nem volt egy rossz szavuk sem és nem voltak rosszakaróik sem.  

A helyiek szerint az a pletyka járta, hogy az áldozatokat összekeverték névrokonaikkal, akik állítólag maffiózóknak tartoztak pénzzel tűzifával kapcsolatban. Ez magyarázhatja a kivégzésszerű kegyetlenséget, és azt is, hogy nem sok érték tűnt el a házból.

A házat azóta lebontották. Tran Dániel, jogász elmondta, hogy az emberölés alapesete a törvény szerint 15 év elteltével elévülhet, de ebben az esetben ez még nem történt meg. A rendőrség időről időre előveszi az ügyet, elvégzi az egyes eljárási cselekményeket, így az elévülési idő minden alkalommal újrakezdődik.

Tran Dániel, jogász elmondta, hogy az emberölés alapesete a törvény szerint 15 év elteltével elévülhet, de ebben az esetben ez még nem történt meg. A rendőrség időről időre előveszi az ügyet, elvégzi az egyes eljárási cselekményeket, így az elévülési idő minden alkalommal újrakezdődik.

 

