Gyilkosság Mikóújfaluban: két család tagjai estek egymásnak

November 6-án, csütörtökön este fél 9 körül gyilkosság történt a romániai Mikóújfaluban álló egyik ház előtt – tudta meg a Maszol.ro a Kovászna megyei ügyészségtől. Egy 21 éves férfi szíven szúrt egy 47 évest férfit.

A mikóújfalusi gyilkosságot egy fiatal férfi követte el, akit már elfogtak

A középkorú áldozat nem halt meg azonnal. Még elindultak vele a csíkszeredai kórház felé, de már nem jutottak el vele oda.

Egy tusnádfürdői benzinkútnál érte a halál, amit az oda hívott mentősök állapították meg.

Nyomoznak a gyilkossági ügyben

A hatóság eljárást indított az emberölés miatt. Kiderült, hogy két, Hargita megyéből származó család között fajult el a vita ennyire. Azt is megállapították már a nyomozók,

hogy anyagi okokból ölhetett a fiatal, tartozás áll a háttérben.

Az ügyészek elrendelték a gyanúsított 24 órás őrizetbe vételét, a Kovászna Megyei Törvényszék pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte.

