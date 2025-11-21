Gyilkosság otthon: dührohamában fojtotta meg a testvérét

A nagyszebeni ügyészség pénteken bejelentette, hogy vádat emeltek egy előzetes letartóztatásban lévő férfi ellen. A vád gyilkosság családon belüli erőszakkal összefüggésben, amit ráadásul azzal a súlyosbító körülménnyel követett el, hogy kihasználta az áldozat nyilvánvaló sebezhetőségét és tehetetlenségét – írta a Bors.

Dührohamában követte el a gyilkosságot (Illusztráció)

A gyilkosság előtt is bántalmazta

Az ügyészségi közlemény szerint a tragédia október 3-án történt a testvérpár közös otthonában. A 45 éves elkövető kihasználta 52 éves testvére tehetetlenségét, aki éppen epilepsziás rohamot kapott, és kezével elzárta a száját és a légutakat, megfojtotta. Az így okozott traumás sérülések játszottak döntő szerepet az áldozat halálában.

Az ügyészek szerint az áldozat fején és végtagjain más sérüléseket is találtak, amelyeket kemény tárgyakkal, ütésekkel, nyomásokkal és karcolásokkal okozott a támadó.

Mint kiderült, az elkövető gyakran alkalmazott fizikai erőszakot mind az áldozat, mind a harmadik testvérük ellen. A gyilkosságot a férfi dührohamában követte el, mivel az áldozat a halála napján már a harmadik epilepsziás rohamot szenvedte el. Kiemelték, hogy a tett elkövetése után a gyilkos a 112-es segélyhívó számon jelentette a bűncselekményt. Bár kezdetben tagadta a gyilkosságot, a nyomozás során végül beismerte tettét.

