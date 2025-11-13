Rendőrkézen a gyanúsított: őrizetben a férfi, aki megölhette a szolnoki lányt

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, november 12-én, szerda éjjel súlyos bűncselekmény történt a szolnoki Hild Viktor utcában, ahol egy panellakásban gyilkosság áldozatává vált Andi.

Gyilkosság áldozata lett egy fiatal lány

Fotó: PoliceHungary / youtube

Meglehet a gyilkos?

A Police.hu oldalán megjelent közlemény szerint a szolnoki Hild Viktor utcai gyilkosság ügyében a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói előállították a gyanúsítottat.

A megalapozott gyanú szerint a november 13-án hajnalban holtan talált fiatal nővel szóváltást követően volt élettársa végzett. A 22 éves férfit a helyszínről vitték be, ahol emberölés bűntett miatt hallgatták ki. A gyanúsított beismerő vallomást tett.