Rendőrkézen a gyanúsított: őrizetben a férfi, aki megölhette a szolnoki lányt

A szolnoki Hild Viktor utcában megöltek egy 20 év körüli lányt, Andit. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói egy 22 éves fiatalembert hallgattak ki gyanúsítottként, akinek a letartóztatását kezdeményezik, ő lehet a feltételezett gyilkos.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, november 12-én, szerda éjjel súlyos bűncselekmény történt a szolnoki Hild Viktor utcában, ahol egy panellakásban gyilkosság áldozatává vált Andi.

Gyilkosság áldozata lett egy fiatal lány
Gyilkosság áldozata lett egy fiatal lány
Fotó:  PoliceHungary / youtube 

Meglehet a gyilkos?

A Police.hu oldalán megjelent közlemény szerint a szolnoki Hild Viktor utcai gyilkosság ügyében a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói előállították a gyanúsítottat.

A megalapozott gyanú szerint a november 13-án hajnalban holtan talált fiatal nővel szóváltást követően volt élettársa végzett. A 22 éves férfit a helyszínről vitték be, ahol emberölés bűntett miatt hallgatták ki. A gyanúsított beismerő vallomást tett.

 

