Rejtélyes gyilkosság Szolnokon, egy fiatal nő holttestét találták meg az albérletben

Csütörtök éjjel rendőrautók lepték el Szolnokon a Hild Viktor utcát, ahol az információk szerint gyilkosság történt. A rendőrök jelenleg is a helyszínen dolgoznak, a lakókat pedig sokkolta a tragédia - írta a Szoljon.hu.

Gyilkosság történhetett az éjszaka folyamán Szolnokon

Fotó: Mészáros János

A gyilkosság részletei egyelőre ismeretlenek

Úgy tudni, hogy az áldozat egy húsz év körüli fiatal nő, aki albérlőként élt a társasház egyik lakásában. A rendőrség egyelőre nem árult el részleteket az ügyről. A lakás környékét lezárták és azon dolgoznak a szakértők, hogy feltárják pontosan mi vezetett a szörnyű tettig.

További részleteket a rendőrség várhatóan a nap folyamán közöl.

