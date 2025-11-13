Hírlevél

gyilkosság

Rejtélyes gyilkosság Szolnokon, egy fiatal nő holttestét találták meg az albérletben

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Csütörtök éjjel egy fiatal nő holttestét találták meg egy társasházi lakásban. A rendőrég gyilkosság gyanúja miatt nyomoz, a szakértők jelenleg is dolgoznak.
Csütörtök éjjel rendőrautók lepték el Szolnokon a Hild Viktor utcát, ahol az információk szerint gyilkosság történt. A rendőrök jelenleg is a helyszínen dolgoznak, a lakókat pedig sokkolta a tragédia - írta a Szoljon.hu.

Gyilkosság történhetett az éjszaka folyamán Szolnokon
Gyilkosság történhetett az éjszaka folyamán Szolnokon
Fotó: Mészáros János

A gyilkosság részletei egyelőre ismeretlenek

Úgy tudni, hogy az áldozat egy húsz év körüli fiatal nő, aki albérlőként élt a társasház egyik lakásában. A rendőrség egyelőre nem árult el részleteket az ügyről. A lakás környékét lezárták és azon dolgoznak a szakértők, hogy feltárják pontosan mi vezetett a szörnyű tettig.

További részleteket a rendőrség várhatóan a nap folyamán közöl.

Az utóbbi időszakban Budapesten történt rejtélyes gyilkosság, ott egy férfi saját édesapját darabolta fel a lakásban, majd a szörnyűség után felesége segített neki eltüntetni a nyomokat.

 

