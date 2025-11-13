Rejtélyes gyilkosság Szolnokon, egy fiatal nő holttestét találták meg az albérletben

Csütörtök éjjel rendőrautók lepték el Szolnokon a Hild Viktor utcát, ahol az információk szerint gyilkosság történt. A rendőrök jelenleg is a helyszínen dolgoznak, a lakókat pedig sokkolta a tragédia - írta a Szoljon.hu.
A gyilkosság részletei egyelőre ismeretlenek
Úgy tudni, hogy az áldozat egy húsz év körüli fiatal nő, aki albérlőként élt a társasház egyik lakásában. A rendőrség egyelőre nem árult el részleteket az ügyről. A lakás környékét lezárták és azon dolgoznak a szakértők, hogy feltárják pontosan mi vezetett a szörnyű tettig.
További részleteket a rendőrség várhatóan a nap folyamán közöl.
