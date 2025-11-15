Unokája végzett a 81 éves asszonnyal Sarkadkeresztúron, az eset még ma is megrázza a falu lakóit

A Békés megyei Sarkadkeresztúr békés, csendes településnek számított egészen 2017 novemberéig, amikor egy családon belüli gyilkosság örökre megváltoztatta a falu hétköznapjait. A történtek különös kegyetlensége miatt az eset máig az egyik legtöbbet emlegetett bűncselekmény a térségben. A tragédia 2017. november 9-én kezdődött, amikor a 35 év körüli unoka pénzkérés miatt kereste fel nagymamáját. A köztük lévő feszültség nem volt új keletű, ám azon az estén a vita eldurvult és másnap reggel folytatódott. A vádirat szerint az asszony a konyhába menekült, ám a családtag onnan egy baltát vett magához és legalább kétszer fejbe sújtotta nagymamáját. A már földön fekvő sértettre további öt-hét alkalommal lesújtott, ezzel azonnali halált okozva. A gyilkosság részleteit a Kisalfold.hu is megírta.

A gyilkosság különös kegyetlenséggel történt

Fotó: Pexels.com/ Marek Kupiec

A gyilkosság után a tettes megpróbálta eltüntetni a nyomokat

A holttestet egy kukába rejtette és igyekezett rendezett körülményeket teremteni a lakásban. A rendőrség azonban gyorsan feltárta a bűncselekmény körülményeit és rövid időn belül őrizetbe vette az elkövetőt. A szakértők egyértelműen megállapították, hogy a tett különös kegyetlenséggel és indulati állapotban, de tudatos cselekvéssel történt.

A Békés Megyei Főügyészség előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és kifosztás miatt emelt vádat. A bírósági eljárás 2019 elején került nyilvános szakaszba.

A Gyulai Törvényszék 2019 áprilisában a vádlottat 20 év fegyházra ítélte, amelyből jó magaviselet esetén is csak hosszú idő után szabadulhat.

A településen az eset óta eltelt évek sem hoztak teljes megnyugvást. Sarkadkeresztúr lakói minden novemberben felidézik azt a napot, amikor az addig csendes utca rendőrautóktól és mentőktől volt hangos. Sokan úgy fogalmaznak, hogy a gyilkosság árnyéka azóta is ott lebeg a falu felett.

