Véres dráma az albérletben: megszólaltak a szomszédok a szolnoki gyilkossággal kapcsolatban

Szirénák, rendőrautók és döbbent lakók, mert sajnos ez fogadta a szolnokiakat csütörtök reggel a Hild Viktor utcában, ahol borzalmas gyilkosság történt az éj leple alatt. Egy fiatal nő holtan feküdt albérletében, a rendőrség pedig hajnal óta a helyszínen dolgozik – írta a Szoljon.hu.

Gyilkosság Szolnokon, az ügyben jelenleg is folyik a helyszínelés

Fotó: Mészáros János

A tragédia híre percek alatt végigsöpört a városon. A társasház bejáratát lezárták, csak a bent lakók mehettek ki-be, miközben rendőrök járőröztek a lépcsőházban. A hideg ellenére a környékbeliek az ablakokból és erkélyekről figyelték, ahogy a nyomozók órákon át helyszínelnek.

Meggyilkoltak egy kislányt a házban, ennyit tudok”

– mondta röviden egy szomszéd.

A gyilkosság részleteiről senki nem tud semmit

Mások arról számoltak be, hogy hajnalban rendőrök dörömböltek az ajtókon, mindenkit felébresztve.

Éjszaka egy óra után dörömböltek az ajtón a rendőrök. Arra ébredtem fel, hogy itt vannak. Azt se tudtam, hol vagyok”

– mesélte egy nő névtelenségét kérve, aki a gyilkosság helyszínével azonos lépcsőházban él.

Úgy tudni, az áldozat egy 20 év körüli nő, aki néhány hónapja költözött be párjával a lakásba.

A szomszédok szerint a fiatal férfi keze lehet a tragédiában.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a nyomozás folyamatban van, a hatóságok nem zárják ki az emberölés gyanúját.

A lakók még mindig sokkos állapotban vannak, a ház környékén egész nap rendőrök járőröztek. A tragédia oka egyelőre rejtély, de mindenki abban bízik, hogy a rendőrök mielőbb kiderítik, ki és miért vetett véget a fiatal nő életének.