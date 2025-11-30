Halálos utcai leszámolás Miskolcon – 19 éves fiú oltotta ki egy férfi életét

Szombat éjjel gyilkosság történt Miskolcon, a Feszty Árpád úton: egy 59 éves férfi életét vesztette egy utcai verekedésben. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Janasóczki Attila közlése szerint a rendőrök alig egy órával a bejelentést követően elfogták a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves fiatalembert – írta a Boon.hu.

Az italozás torkollott gyilkosságba Miskolcon

Fotó: police.hu

Gyilkosság az utcán: fiatal férfi ölt

A történtek még november 29-én, késő este történtek, amikor lakossági bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi fekszik az úttesten Miskolc forgalmas utcáján. A kiérkező járőrök a helyszínen a 59 éves férfi holttestét találták, testén friss sérülésekkel. A környéket azonnal lezárták, és a nyomozók rövid időn belül eredményre jutottak: néhány száz méterre a helyszíntől megállították a 19 éves fiút, aki az igazoltatás során beismerte a tettét.

A gyanúsított elmondása szerint az éjszaka folyamán italozott ismerősével az utcán, amikor vita alakult ki közöttük. A szóváltás verekedésbe torkollott, a fiatal férfi olyan súlyosan bántalmazta társát, hogy az életét vesztette. A hatóság emberölés gyanúja miatt őrizetbe vette a fiút, és vizsgálják a tragédia körülményeit.

Információink szerint mind az áldozat, mind a gyanúsított hajléktalanként élt, ami tovább árnyalja a történtek hátterét.

Szombaton egy másik tragédia is sokkolta az éjszakai élet résztvevőit. A főváros egyik kedvelt szórakozóhelyén egy vita elfajult és egy 25 éves férfit egyetlen ütéssel megöltek. Részletek az Origo.hu oldalán.