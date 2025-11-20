Vascsővel verte halálra az élettársát egy szabolcsi férfi

Hírlevél

Jövő héten újra bíró elé állhat az a férfi, aki egy vascsővel verte halálra az élettársát Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében két évvel ezelőtt. Első fokon 6 év börtönbüntetést kapott a brutális gyilkosságért, ami az ügyész szerint nagyon kevés.
Egy férfi egy szabolcsi településen élt az élettársával. 2023 szeptemberében féltékenységi vita robbant ki közöttük, amely gyorsan elfajult. Veszekedés közben a férfi a kályha mellől felkapott egy több mint egy méter hosszú vascsövet. Eredetileg azért tartotta ott, hogy – elmondása szerint – az állítólagosan őt figyelő drónokat leüsse. Végül ez a vascső lett egy brutális gyilkosság eszköze - írta meg a Haon.hu annak apropóján, hogy a férfi november 26-án áll az ügyében másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla elé.

A Nyíregyházi Törvényszék járt el elsőfokon a gyilkosság ügyében
A Nyíregyházi Törvényszék járt el elsőfokon a gyilkosság ügyében
Fotó: MW/illusztráció

A férfi kétszer nagyon erősen fejbe ütötte vele az élettársát és aztán hívta a mentőket. A nőt a helyszínen újraélesztették, és kórházba vitték, de olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett – köztük többszörös, nyílt koponyatörést –, hogy másnap belehalt a sérüléseibe. 

Hat év egy gyilkosságért: sok vagy kevés?

Az első fokon eljáró Nyíregyházi Törvényszék 2025 júniusában a férfit emberölés miatt hatévnyi börtönbüntetésre ítélet a feltételes szabadság lehetősége nélkül. Az ügyészség az ítéletet nem tartotta elég szigorúnak, ezért fellebbezett, így került az ügy a másodfokú bíróság elé.

Egy erőszakos tompai férfi képtelen volt elfogadni, hogy felesége el akar tőle válni. Lesben várta az asszonyt a ház udvarán. Egy hajszálon múlt az élete.

 

