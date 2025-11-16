Elvették a 95 éves nagypapa jogsiját gyorshajtás miatt: 137-tel repesztett az úton

Egy franciaországi motoros járőr vérnyomása biztosan felszökött, amikor egy aprócska Peugeot helyett egy 95 éves nagypapa adatait ellenőrizte a gyorshajtás után. A sofőr ugyanis ott száguldozott 137 km/órával, ahol legfeljebb 50-nel lenne szabad és ezzel rögtön rekordot is döntött - írta a Sonline.hu

A somogyi gyorshajtás pillanatát Ötvöskónyiban fotózták le

Fotó: Sonline.hu

A történetet a vezess.hu írta meg és nem csoda, hogy bejárta a világsajtót. Amikor a rendőrök meglátták a jogosítványon, hogy a sofőr 1930-ban született, akkor még egyszer megnézték, hogy biztosan jól látják-e. A férfi pedig nem titkolózott, sőt feltűnően egyszerű magyarázatot adott a gyorshajtásra.

Azt mondta, az autószerelője tanácsára pörgette ki a motort, hogy az kitisztuljon.

A büntetést viszont így sem úszta meg. A 95 éves sofőrnek búcsút kellett intenie a vezetői engedélyének. És bár elsőre úgy tűnhet ez páratlan eset, Európában bőven akadnak extrém gyorshajtási sztorik. Például néhány hete Olaszországban egy majdnem 90 éves férfit akartak elővenni egy 200 km/órás száguldás miatt. Csakhogy a történet fordulatot vett és végül kiderült, hogy nem az idős bácsi ült a volánnál, csak a veje próbálta rákenni a saját gyorshajtását.

Somogyban is megvan gyorshajtás rekordere

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság nem vezet külön statisztikát arról, ki hány évesen szegi meg a szabályokat, de a tapasztalat azt mutatja, hogy minden korosztály szívesen lép oda a gázra. Volt már, hogy egy 78 éves sofőr okozott balesetet Barcson elsőbbségi hiba miatt, de akadt olyan is, hogy egy negyvenesek klubjába tartozó sofőr forgalommal szemben hajtott Kaposváron.

Szeptemberben pedig megfogták a rekordert is, aki egy 27 éves kutasi sofőr. Ő 126 km/órával repesztett az ötvenes táblánál Ötvöskónyiban. A rendőrök nem is tétlenkedtek, azonnal 468 ezer forintos bírságot és 8 előéleti pontot kapott, amit a férfi helyben ki is fizetett.

