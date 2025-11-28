Benzines ronggyal a zsákjában érkezett a mezőcsáti Mikulás

A kölcsön megtagadása miatt érzett sértettségében a vádlott hazatérve elhatározta, hogy gyújtogatással áll bosszút: benzines ronggyal és kannával visszament a sértetti házhoz. Ott a benzinnel átitatott rongyra ráöntötte a maradék üzemanyagot, majd az utcafronti ablakpárkányra helyezte azt, és meggyújtotta. A benzin robbanásszerűen belobbant, a redőny pedig nagy lánggal égett, mire a vádlott elmenekült. A támadás idején öt személy tartózkodott a házban – írta a Boon.hu.

Úgy döntött gyújtogatással vezeti le a dühét (Illusztráció)

Fotó: BOON

Visszament a gyújtogatás helyszínére

A vádlott 2023. december 6-án bosszúból benzinnel locsolta le és gyújtotta meg barátja házának redőnyét Mezőcsáton. A házban tartózkodó öt személy élete került veszélybe, de a sértett és a járókelők megfékezték a tüzet, így személyi sérülés nem történt. A vádlottat még aznap este elfogták a helyszínen.

A Miskolci Törvényszék a férfit különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt hét év szabadságvesztésre ítélte. Súlyosító körülmény volt a büntetett előélet és a cselekmény többszöri minősültsége, bár a vádlott megbánta tettét és a kárt teljes egészében megtérítette. Az ítélet nem jogerős, az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.

Egy férfi saját fia kocsiját gyújtotta fel, miután gyermeke nem hagyta neki, hogy bántalmazza édesanyját.