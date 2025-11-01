Megtudtuk! Durva dolgok előzték meg a hajdúnánási buszmegállós gyilkosságot

Gyermeke és unokája látogatását ünnepelte az a középkorú férfi, akit két fiatal agyonvert október 28-án az utcán Hajdú-Bihar vármegye egyik városában - írta meg a Haon.hu a TV2 Tények információi alapján. A hajdúnánási buszmegállós gyilkosságot nem spontán követték el a kamaszok, volt előzménye.

Durva dolgok előzték meg a hajdúnánási buszmegállós gyilkosságot

Forrás: Tóth Imre

A 44 éves férfi ismerte a gyilkosait, azt a két kamaszt, akit hamar elfogtak a rendőrök a brutális támadás után. Térfigyelő kamerák rögzítették, hogy egy 15 és 16 éves fiú - akik unokatestvérek -, agyonvernek egy embert. Mint kiderült, egy kocsmában találkoztak, ahol egy italon összevesztek, aztán a buszmegállóban megint összefutottak. Akkor már mindegyikük részeg volt. Ott történt a tragédia.

A fiatalok egy közeli építkezésről szereztek egy vascsövet és egy deszkát, ezekkel estek neki az áldozatuknak.

Amikor az már nem mozdult, elmenekültek. Elfogásuk után beismerő vallomást tettek, október 31-én pedig letartóztatták őket.

Ilyen büntetésre számíthatnak a hajdúnánási buszmegállós gyilkosság elkövetői

A kamaszok ellen halált okozó testi sértés miatt indult eljárás. Koruk miatt ezért legfeljebb 5 év elzárás járna, de ha minősített emberölésként kezelnék az ügyet, az a fiú, aki elmúlt már 16 éves, akár 15 évet is ülhetne, egy évvel fiatalabb rokona pedig 10-et.

Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője a TV2 Tényeknek azt mondta, fiatal koruk ellenére elég sok bűncselekményt elkövettek már.

Egyikükkel szemben öt büntetőeljárás van folyamatban, míg társa a bűncselekményt próbára bocsátás hatálya alatt követte el, illetve vele szemben is egy büntetőeljárás folyamatban van a rendőrségen"

– emelte ki.

A letartóztatott fiatalok most javítóintézetben vannak. Ha bűnösnek találják őket, a fiatalkorúak börtönébe kerülhetnek.