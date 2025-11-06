A Jakab-hegyen talált harminc emberi maradvány után újabb rejtélyes holttestre bukkantak

Pécs környékén mostanában mintha megszaporodtak volna a hátborzongató felfedezések. A napokban újabb haláleset rázta meg a várost, ugyanis november 5-én egy ismeretlen férfi holttestét találták meg a rendőrök - írja a Bama.hu.

Újabb rejtélyes haláleset történt Pécsett

Fotó: Laufer László

A haláleset egyelőre megmagyarázatlan

A police.hu tájékoztatása szerint a férfi közepes testalkatú, körülbelül 160 centiméter magas volt, de sem személyi irat, sem ékszer, sem különösebb ismertetőjel nem volt nála. A ruházata épen maradt, egy kék felsőt viselt. Arcszőrzete őszes, amit rövid szakáll formájában hordott. A testet azonban súlyos égési sérülések borították, így a szemszín és a fogazat már nem volt azonosítható.

A Pécsi Rendőrkapitányság egyelőre nem tudta beazonosítani az elhunytat, ezért ismeretlen személyazonosságú holttest ügyében indított eljárást.

A Jakab-hegyen talált harminc emberi maradvány ügyében pedig továbbra is nyomoz a rendőrség. A teljes hírt és a további részleteket megtalálja az Origo.hu oldalán a kiemelt linkre kattintva.

