Nem fogja elhinni, mi volt a zalai munkabaleset halálos áldozatának utolsó kívánsága

Egy Zala vármegyei férfi, egy alkalmi munkavállaló és az ismerősük 2021 május 21-én egy Nemeshetéshez közeli erdőben fakitermeléshez készülődött. Miután felmérték a munkaterületet, egyikük, aki csak erre az egy alkalomra vállalt munkát - a későbbi halálos áldozat - traktorral indult vissza a településre. Az erősen lejtős, kanyargós, sáros erdei úton, egy jobb kanyarban figyelmetlensége miatt a férfi lesodródott a bal oldali, felázott rézsűre. A munkagép lebucskázott a 17 méter magas partoldalon, majd a falu egyik aszfaltozott utcájára zuhant.

Ez volt a halálos áldozat utolsó kívánsága

Fotó: Karnok Csaba ( Illusztráció)

A traktor többször átfordult, amitől a férfi beütötte a fejét a gép fém részeibe és kiesett a vezetőfülkéből. A másik két férfi hallotta a zajt és odarohant. Látták, hogy a traktor a jobb oldalára borult, a sofőr pedig mellette fekszik.

A férfi nem tudott felállni, bár a végtagjait tudta mozgatni, de nagyon vérzett a feje. Az utolsó kívánsága az volt, hogy adjanak neki alkoholt és cigit.

Az ismerősként odahívott férfi felszólította a másikat, hogy hívjon mentőt, de ő csak a munkáltatójukat értesítette, aki a gép tulajdonosa is volt egyben. Ezután a két férfi autóba ültette a harmadikat és elvitték a helyszínről.

A férfiak intézkedtek az út megtisztításáról, és a traktor talpra állításáról, ami után úgy gondolták, ideje már a munkatársukra is ránézni, hogy van. A sofőr a csípőjét fájlalta, és megint alkoholt kért, nem sokkal később viszont már semmit, mert nagyon rosszul lett.

A baleset után két és fél órával munkatársai végre mentőt hívtak a sérülthöz, de mire a segítség megérkezett, már leállt a légzése.

Próbálták megmenteni a halálos áldozat életét

Társai ugyan megkezdték az újraélesztését, amit a mentők átvettek, amikor a helyszínre értek, de a férfi életét már nem lehetett megmenteni.

A medencéje és bordái több helyen eltörtek, tüdeje megzúzódott, és vérzéses sokk lépett fel nála.

Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy csak az azonnal érkező, gyors és szakszerű orvosi segítség akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon.

A Zalaegerszegi Járásbíróság az elsőrendű vádlott ellen még tavaly júniusban, az előkészítő ülésen jogerős ítéletet hozott. A férfit bűnösnek találta segítségnyújtás elmulasztásában, amiért őt egy év, másfél év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte. Társait - akik az ítélethirdetéskor nem voltak jelen - szintén segítségnyújtás elmulasztásában bűnösnek találta hétfőn a bíróság. A büntetés kiszabásakor mindkét férfi esetében enyhítő körülményként értékelték az időmúlást, és súlyosítóként vették számba a büntetett előéletet. A másodrendű vádlottat tíz hónap, másfél évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték, a harmadrendű vádlott pedig nyolc hónap, egy évre felfüggesztett fogházbüntetére. Az ítélet egyelőre nem jogerős.