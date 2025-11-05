Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megindult Oroszországba az észak-koreai hadsereg

Ezt látni kell!

Egy részeg férfi megpróbálta megcsókolni az elnököt – videó!

baleset főút

Halálos baleset a 4-es főúton: hiába tettek meg mindent a sofőr életéért

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szerda délután óta teljes útlezárás van érvényben a 4-es főúton történt súlyos közlekedési incidens miatt. Hiába a mentőegységek gyors reagálása, megerősítették, hogy a halálos baleset történt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
baleset főútkatasztrófavédelemhaláloshalálos balesetkisteherautórendőrségszemélyautó

Egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze. A halálos balesetben egy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek. A helyszínelési és műszaki mentési munkálatok idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták: a rendőrség Hajdúszoboszló irányából a 3406-os, Kaba felől pedig a 3407-es utakra tereli a forgalmat – írta a Haon.hu.

Halálos baleset a 4-es főúton (Illusztráció)
Halálos baleset a 4-es főúton (Illusztráció)
Fotó: Napló archív

Halálos baleset

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Kaba határában, a Vasút utca közelében történt tragikus baleset során az egyik jármű az oldalára borult. A másik autóban egy ember beszorult, akit a püspökladányi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki. A sérültet ezt követően kiemelték és átadták a mentőszolgálatnak.

Megrázó vonatszerencsétlenség történt szerda hajnalban, miután hat fiatal az autójával a sínekre hajtott és öten életüket vesztették. A tragikus esetről bővebben az Origo.hu oldalán olvashatnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!