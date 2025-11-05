Halálos baleset a 4-es főúton: hiába tettek meg mindent a sofőr életéért

Egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze. A halálos balesetben egy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek. A helyszínelési és műszaki mentési munkálatok idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták: a rendőrség Hajdúszoboszló irányából a 3406-os, Kaba felől pedig a 3407-es utakra tereli a forgalmat – írta a Haon.hu.

Halálos baleset a 4-es főúton (Illusztráció)

Fotó: Napló archív

Halálos baleset

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Kaba határában, a Vasút utca közelében történt tragikus baleset során az egyik jármű az oldalára borult. A másik autóban egy ember beszorult, akit a püspökladányi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki. A sérültet ezt követően kiemelték és átadták a mentőszolgálatnak.

