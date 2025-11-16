Halálos baleset a XV. kerületben: leszakadt láb, összeroncsolt autó, teljes káosz!

Pontban éjfél előtt egy perccel olyan halálos baleset történt Budapest XV. kerületében, amit még a tapasztalt mentősök is sokkolónak neveztek. Az M3-as autópálya kivezetőjénél, a Szerencs utca kereszteződésénél egy BMW eddig tisztázatlan okból egyszerűen letért az útról, felhajtott a járdára, majd hatalmas erővel belerohant egy villanyoszlopba. A becsapódás lendülete ezután tovább lökte az autót egy buszmegállóba - írta a Borsonline.hu.

Halálos baleset történt az éjjel

Fotó: Faludi Imre/MTI

A tragédia nem maradt következmények nélkül. Egy ember a helyszínen életét vesztette, a másik sérült pedig olyan súlyosan megsérült, hogy leszakadt a lába. A szemtanúk szerint a végtag a plexi fal túloldalára is átrepült, a helyszín megrázó látványt nyújtott.

Nyolc mentőautót riasztottak és teljes útzár mellett folyt a helyszínelés. A szakemberek órákig dolgoztak azon, hogy feltárják, mi vezethetett ehhez az elképesztően súlyos balesethez.

A környék lakói még mindig döbbenten beszélnek az éjféli horrorszerű percekről, a nyomozás pedig továbbra is zajlik, hogy kiderüljön, mi okozta a tragédiát a zsúfolt fővárosi csomópontban.

