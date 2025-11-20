Megtudtuk, kik az esztári halálos baleset áldozatai

Súlyos nyomai maradtak a szerda éjszakai halálos balesetnek Esztárban: a Rákóczi utca egyik szakaszán letört faágak, elszórt törmelék és két mécses jelzi, hol csapódott fának az az autó, amelyben két fiatal férfi meghalt. A kocsit már elszállították, de a sérült fa és az aszfalton maradt karcolások így is egyértelműen mutatják, hogy tragédia történt – számolt be róla a Haon.hu.

Az audi teljesen szétroncsolódott a halálos balesetben

Forrás: Létavértesi Önkormányzati Tűzoltóság

A településen és a közeli Pocsajon is erről beszélnek reggel óta. A helyszínen több lakos is megállt megnézni a nyomokat – velük beszélgettek a Haon.hu újságírói.

A feleségem az éjszaka arra lett figyelmes, hogy itt villog a tűzoltóautó, akkor jöttem ki megnézni, mi történt. Voltak itt annyian, hogy borzasztó, mindenki tisztességesen dolgozott"

– mondta el Nagy Gyula, akinek a háza előtt történt a halálos baleset.

Az ott álló fa törzsén jól látható, hol ütközött neki a nagy sebességgel érkező autó. A ház tulajdonosa még mindig nehezen hiszi el, mi történt az ablaka alatt.

Ahogy fogalmazott, a kocsi letért az útról, elsodort egy hirdetőtáblát, majd a bokrokon keresztül előbb fejtetővel, aztán visszabillenve nekicsapódott a fának. A törzse mintegy három méteres magasságig megsérült.

Ennek a fának csapódtak neki a halálos baleset áldozatai

Fotó: Haon.hu/Katona Ákos

Feszítővágóval kellett kivágni a halálos baleset áldozatait

A tűzoltók érkezéséig az autóban rekedt utasokhoz hozzáférni sem lehetett, feszítővágóval kellett őket kivágni a roncsból.

A helyszíni információk szerint a sofőr még mutatott életjeleket, amikor a hivatásos egységek megérkeztek, de mindkét férfi olyan súlyosan sérült, hogy az életüket már nem tudták megmenteni. Az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy a két utas a helyszínen belehalt a sérüléseibe.

A helyiek körében gyorsan terjedt a tragédia hír, és az is, kik ültek az autóban. A fiatalabb áldozat mindössze 21 éves volt, és egy helybéli szerint nemrég nősült meg. A másik férfi egy 30 év körüli pocsaji lakos volt.

Többen azt beszélik, egy éjszakai buliból indulhattak el egy közeli pékség felé, amikor megtörtént a tragédia. A helyiek közül többen úgy tudják, akár 130 km/h körüli sebességgel is haladhattak – ezt azonban hivatalosan még nem erősítették meg.

– Ha nincs itt a fa, bementek volna a házba, a hölgy annyira megijedt, azt hitte gázrobbanás történt. Bár meg tudtuk volna menteni őket, fiatalok, sajnáljuk nagyon! – intett a szomszédos ház felé.

