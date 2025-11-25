Figyelem! Ő az aszódi halálos baleset okozója – körözik

A Gödöllői Rendőrkapitányság halálos baleset gondatlan okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt indított eljárást a képen látható férfivel kapcsolatban, akit azzal gyanúsítanak, hogy november 24-én ő vezette a luxusautót Aszódnál – olvasható a Police.hu oldalán.

Halálos balesetet okozott, majd elmenekült a Mercedes sofőrje

Kiadták a körözést a halálos baleset okozója ellen

A rendőrségi adatok szerint egy 63 éves aszódi férfi 12:55 körül közlekedett személyautójával a Hatvani út és a Hunyadi utca kereszteződésénél, amikor összeütközött egy Mercedes-Benz C 200-assal. A luxusautó az ütközés erejétől egy út menti oszlopnak csapódott. A kocsi vezetője kiszállt, és elmenekült, miközben két utasa súlyosan megsérült.

A 63 éves férfi autója az ütközés után többször megpördült, és a füves árokba csúszott. A sofőr súlyosan megsérült, lánya viszont a helyszínen meghalt.

A nyomozás jelenlegi állása szerint a Mercedest a baleset időpontjában a fényképen szereplő, 30 éves hatvani lakos, Duka Sándor vezette. A rendőrség elrendelte a körözését.