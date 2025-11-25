Drogos ámokfutó okozhatta a 25 éves nő halálát Aszódnál

Hétfő délután halálos baleset történt a 3-as számú főúton, Aszód közelében. Két autó ütközött össze olyan erővel, hogy a járművek több tíz méterre álltak meg egymástól. A karambol következtében mindkét autóba utasok szorultak be, akiket a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a vétlen autó utasa, egy 25 éves fiatal nő meghalt. A sérülései ugyanis olyan súlyosak voltak, hogy a helyszíni újraélesztés sem járt sikerrel – írta a Nool.hu.
Drogozhatott a halálos balesetet okozó sofőr
A balesetet okozó, körülbelül 30 éves férfi elmenekült a helyszínről. A TV2 Tények szerint a megengedettnél jóval gyorsabban haladhatott, amikor a vétlen jármű elé kanyarodott. Emellett felmerült, hogy kábítószer hatása alatt vezetett.
A járművekben összesen öten utaztak: az egyik autóban egy édesapa és a lánya, a másikban két férfi és egy nő. A fiatal nő szinte azonnal meghalt, a többi sérültet kritikus állapotban szállították kórházba.