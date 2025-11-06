Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
személyautó

Tragédia: egy figyelmetlen sofőr hibája egy motoros életébe került

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mennyit ér egyetlen pillanat figyelmetlenség az úton? A halálos balesetben a szabályosan közlekedő motoros halt meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
személyautóhalálos balesetelsőbbségmotorossofőrkresz

Nem véletlen, nem szerencsétlenség, egy egyszerű szabály figyelmen kívül hagyása és ennyi volt. Egy 45 éves nagykanizsai férfi nem állt meg a STOP-táblánál, és emiatt egy motoros meghalt. A halálos baleset 2024. október 21-én, a reggeli órákban történt Nagykanizsán – közölte a Zaol.hu.

Halálos baleset Nagykanizsánál: a férfi nem adta meg az elsőbbséget a motorosnak
Halálos baleset Nagykanizsánál: a férfi nem adta meg az elsőbbséget a motorosnak
Fotó: Szakonyi Attila 

A halálos baleset a KRESZ-szabályok figyelmen kívül miatt történt

Egy 45 éves helyi férfi személyautójával a Hevesi Sándor utcán haladt a Balatoni utca felől a 7-es számú főút irányába. A kereszteződésnél – ahol „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla figyelmeztet – balra akart kikanyarodni a főútra, de nem állt meg, és nem adott elsőbbséget a védett úton érkező motorosnak.

A segédmotoros férfi, aki a 7-es úton szabályosan, 55–59 km/h sebességgel haladt, megpróbált fékezni, motorját oldalra döntötte, de így is az autó bal oldalának csapódott. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a motoros a helyszínen életét vesztette.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a férfi ellen.

Egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze szerda délután a 4-es főúton, a halálos balesetben egy ember meghalt, és többen megsérültek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!