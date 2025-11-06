Tragédia: egy figyelmetlen sofőr hibája egy motoros életébe került

Nem véletlen, nem szerencsétlenség, egy egyszerű szabály figyelmen kívül hagyása és ennyi volt. Egy 45 éves nagykanizsai férfi nem állt meg a STOP-táblánál, és emiatt egy motoros meghalt. A halálos baleset 2024. október 21-én, a reggeli órákban történt Nagykanizsán – közölte a Zaol.hu.

Halálos baleset Nagykanizsánál: a férfi nem adta meg az elsőbbséget a motorosnak

Fotó: Szakonyi Attila

A halálos baleset a KRESZ-szabályok figyelmen kívül miatt történt

Egy 45 éves helyi férfi személyautójával a Hevesi Sándor utcán haladt a Balatoni utca felől a 7-es számú főút irányába. A kereszteződésnél – ahol „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla figyelmeztet – balra akart kikanyarodni a főútra, de nem állt meg, és nem adott elsőbbséget a védett úton érkező motorosnak.

A segédmotoros férfi, aki a 7-es úton szabályosan, 55–59 km/h sebességgel haladt, megpróbált fékezni, motorját oldalra döntötte, de így is az autó bal oldalának csapódott. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a motoros a helyszínen életét vesztette.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a férfi ellen.

Egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze szerda délután a 4-es főúton, a halálos balesetben egy ember meghalt, és többen megsérültek.