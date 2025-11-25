Új fejlemények érkeztek az aszódi halálos balesetet okozó drogos sofőrrel kapcsolatban

Amint arról az Origo is beszámolt, halálos baleset történt hétfő délután a 3-as számú főúton, Aszód közelében. Két autó ütközött össze hatalmas erővel, a járművekben összesen öten utaztak. Az egyik autóban egy 63 éves édesapa és a lánya, a karambolt okozó Mercedes-Benz C 200-ban pedig két férfi és egy nő. A vétlen gépkocsiban utazó 25 éves nő szinte azonnal meghalt, a többi sérültet kritikus állapotban szállították kórházba. A luxusautó vezetője azonban kiszállt, és elmenekült a helyszínről.

Egy fiatal életet követelt a halálos baleset, amit a drogos sofőr okozott Fotó: Fotó: MTI/ Mihádák Zoltán

Hajtóvadászat indult a halálos balesetet okozó drogos sofőr ellen

A rendőrség információi szerint a Mercedest a baleset időpontjában a 30 éves hatvani lakos, D. Sándor vezette. A Gödöllői Rendőrkapitányság elrendelte a körözését, valamint halálos baleset gondatlan okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt indított eljárást vele szemben.

A Blikk úgy tudja, hogy véget ért a hajtóvadászat, kedden elkapták a szökevény ámokfutót. A lap értesüléseit a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya is megerősítette.

A Blikk arról is ír, hogy a büntetett előéletű, 30 éves bűnöző ellen számtalan eljárás indult korábban, egyszer még fogolyszökés miatt is körözték. A drogos ámokfutó állítólag a terhes feleségét is a roncsban hagyta a baleset után.