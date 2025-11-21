„Most meghaltok!" – felbőszítette magát azon, hogy párja összeveszett az exével

Egy zalai faluban különös konfliktusra került sor. Egy helyi férfi felfegyverkezve machetével, fejszével és késekkel indult útnak haragosaihoz. A vádlott átmászta a kerítést, és halálosan megfenyegette áldozatait – írta meg a Zaol.hu.

A vádlott azért fenyegethette meg halálosan az ismerőseit, mert szemtanúja lett annak, hogy párja telefonon összevitatkozott volt élettársával

Fotó: AFP, illusztráció

Minden a 2024. augusztus 17-ei konfliktussal kezdődött, amikor a férfi párja összeveszett korábbi élettársával. A 34 éves gutorföldei férfi részeg volt, amikor meghallotta a vitatkozást. Elgurult a gyógyszere. Azt üvöltötte a telefonba, hogy machetével és fejszével átmegy rendezni a konfliktust a nő egykori párjával. A férfi nem hazudott, ígéretének híven, kerékpárra pattant kora délután. Nadrágjára erősítette a machetét, zsebeiben pillangó és rugós kést rejtett el, és magával vitt egy fejszét is. Meg sem állt áldozata házáig. A biciklit az utcán hagyta, majd felfegyverkezve átmászott a kulcsra zárt kapu kerítésén és bement az udvarra. Hangosan őrjöngött az egyik ablak alatt trágár szavakkal illetve kiszemelt áldozatát. Kis idő elteltével azonban odébb állt.

A férfi halálosan megfenyegette haragosait

A volt élettársa házától egy másik helybéli haragosa otthonához biciklizett, ahol a nyitva lévő kertkapun át bement a ház udvarára. A bejárati ajtónál üvöltözött, kezében a machetével. A hangoskodásra a haragos férfi édesanyja a résre nyitott bejárati ajtóhoz lépett, és jobban kinyitotta, hogy lássa ki cirkuszol az ajtó előtt.

Az indulatos férfi azonnal hadonászni kezdett a késsel, miközben azt ordította, hogy most meghaltok.

Az asszony megkísérelte becsukni az ajtót, de a férfi a vállával és lábaival kitámasztotta A nő 9 és 17 éves fiai is rájöttek, hogy baj van, ezért az anyjukhoz siettek, hogy segítsenek tartani az ajtót, amit a férfi rendíthetetlenül nyomott befelé. Az agresszív támadó folyamatosan kiabált és továbbra is hadonászott a késsel, végül sikerült megakadályozni a bejutását. A bentieknek sikerült bezárniuk az ajtót. A férfinek szembesülnie kellett azzal, hogy nem tud bejutni haragosa otthonába, de nem adta fel. Az egyik ablak alatt síri csendben várakozott. Az asszony kis idő elteltével ismét kinyitotta a bejárati ajtót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a támadó odébb állt.

Az agresszív ember rögtön visszament, és megint hadonászni kezdett a machetével.

A nőnek ismét sikerült bezárnia az ajtót. Ezután viszont már nem várt többet. Hívta a rendőrséget, és az egyik közelben lakó ismerősét is értesítette, aki odament. Az ismerős többször felszólította a férfit, hogy tegye le a machetét. Megállt az ajtó és a támadó között, és lassú lépéseket tett a felfegyverkezett férfi felé. A késes támadó hátrálni kezdett, elhagyta az udvart és elindult haza, de nem ért oda. A rendőrök ugyanis még útközben lekapcsolták, és őrizetbe vették. Az indulatos férfi akár rácsok mögé is kerülhet. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés miatt emelt ellene vádat és azt kérte a bíróságtól, hogy zárja börtönbe.