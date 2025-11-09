Halálos vonatgázolás történt a fővárosban

Hírlevél

Egy nő vesztette életét Isaszegnél, miután a nyílt pályán elgázolta egy vonat. A halálos vonatgázolás miatt a hatvani vasútvonalon hosszabb menetidőre és korlátozásokra kellett számítani.
káosz

Vasárnap halálos vonatgázolás történt Isaszegnél. Egy Rákosról Gödöllőre tartó S80-as vonat elütött egy nőt, aki a helyszínen meghalt – közölte az MTI. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

Halálos vonatgázolás miatt változás várható az hatvani vonalon
Halálos vonatgázolás miatt változás várható az hatvani vonalon (Illusztráció)
Fotó: MW-archívum

Káosz a halálos vonatgázolás miatt 

A Mávinform tájékoztatása szerint a helyszínelés ideje alatt Pécel és Isaszeg között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt rövidebb útvonalon közlekedő, illetve kimaradó járatokra is lehet számítani. Az IR85-ös Mátra InterRégiók csak Gödöllő és Gyöngyös között, az IR87-es Agria InterRégiók pedig csak Gödöllő és Eger között járnak.

A H8-as HÉV-en a vasúti jegyek is érvényesek a fennakadás idejére, a Gödöllőről 9:46-kor a Keleti pályaudvarra induló S80-as vonat pedig csak Rákosig közlekedik.

A 10:16-kor Rákosra induló S80-as vonat nem közlekedik, míg a 10:35-kor a Keleti pályaudvarról Gödöllőre tartó S80-as vonat csak Rákostól indul. A balesetben érintett vonat utasait egy következő járatra szállítják át.

Szombaton is elgázolt egy nőt a Rákos és Miskolc között közlekedő vonat. Részletek az Origo.hu oldalán.

 

