Csaknem halálra verte öt hónapos kislányát egy Vas vármegyei nő

A Tények.hu számolt be róla, hogy kedden a Vas vármegyei Kenyerin brutálisan bántalmazta gyermekét egy ott lakó nő. Az asszony dühében csaknem halálra verte a mindössze öt hónapos kislányt, aki koraszülöttként jött a világra. A TV2 hírműsorának információi szerint a baba egész teste tele volt zúzódásokkal, és levegőt is alig vett. A mentők a szombathelyi kórház intenzív osztályára szállították, az orvosok azóta is ott küzdenek az életéért.

Csaknem halálra verte öt hónapos gyermekét az őrjöngő nő

Az apa látta, ahogy a nő kis híján halálra verte gyermeküket

A férfi szemtanúja volt az őrjöngésének, azonban nem tudott időben közbelépni. A férj már csak a mentőket és a rendőrséget értesíthette a bántalmazás után.

A faluban többen ismerik a szülőket, de semmi előjelét nem látták az agressziónak, és azt sem tudta megmondani senki, hogy az anya miért verte agyba-főbe a kislányt. A védőnő és a gyerekorvos is mindent rendben talált náluk eddig. A nő mindig vidámnak tűnt, ha az utcán látták, de volt, aki szerint az asszony inni kezdett a szülés után. Úgy tudni, a kislány koraszülött volt, ezért másfél hónapot töltöttek a kórházban az anyával, azóta pedig rendszeresen gyógytornára kell vinni.

A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított büntetőeljárást.

