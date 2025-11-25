Véres lepedőkkel fejezték ki elégedetlenségüket a Képzőművészeti Egyetem hallgatói, miután a bíróság felmentett egy diákot, akit 2021-ben egy női társával szembeni szexuális erőszakkal vádoltak. Az eset a kollégium egyik szobájában történt – írta az Index.hu.

Véres lepedőkkel tiltakoztak a hallgatók, miután a bíróság felmentette a férfit, aki egy társát erőszakolta meg a kollégiumi szobában

Fotó: index.hu

Több száz hallgató tüntetett

Egy nő fájdalomcsillapítót kért az egyik hallgató társától, de később már nem volt rá szüksége. A férfi ennek ellenére bement hozzá, és erőszakoskodni kezdett. Tettét később üzenetben is elismerte, a rendőrség mégsem látta indokoltnak az ügy további vizsgálatát. A nő végül a Mérő Vera Alapítvány támogatásával nyújtotta be a feljelentést, ami után eljárás indult a férfi ellen, akit a bíróság első fokon most felmentett.

Az áldozat jogi képviselője szerint az ítéletet azzal indokolták, hogy a nem beleegyezés nem minősült erőszaknak, ráadásul a nő maga engedte be a férfit a szobába, és az ellenállása sem volt jelentősen hangos.

Az ítélet ellen alapos indokkal nem lehetett fellebbezni, ezért az jogerős.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.