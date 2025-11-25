Hírlevél

Orbán Viktor elképesztő bejelentést tett a budapesti békecsúcsról

Figyelem! Aki nem cserél SIM-kártyát, annak megszűnik a vonala az egyik hazai mobilszolgáltatónál

A bíróság felmentett egy férfit, aki 2021-ben megerőszakolta a diáktársát. Több száz hallgató vonult az egyetemre, véres lepedőkkel tiltakozva az ítélet ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Véres lepedőkkel fejezték ki elégedetlenségüket a Képzőművészeti Egyetem hallgatói, miután a bíróság felmentett egy diákot, akit 2021-ben egy női társával szembeni szexuális erőszakkal vádoltak. Az eset a kollégium egyik szobájában történt – írta az Index.hu.

Fotó: index.hu

Több száz hallgató tüntetett

Egy nő fájdalomcsillapítót kért az egyik hallgató társától, de később már nem volt rá szüksége. A férfi ennek ellenére bement hozzá, és erőszakoskodni kezdett. Tettét később üzenetben is elismerte, a rendőrség mégsem látta indokoltnak az ügy további vizsgálatát. A nő végül a Mérő Vera Alapítvány támogatásával nyújtotta be a feljelentést, ami után eljárás indult a férfi ellen, akit a bíróság első fokon most felmentett. 

Az áldozat jogi képviselője szerint az ítéletet azzal indokolták, hogy a nem beleegyezés nem minősült erőszaknak, ráadásul a nő maga engedte be a férfit a szobába, és az ellenállása sem volt jelentősen hangos.

Az ítélet ellen alapos indokkal nem lehetett fellebbezni, ezért az jogerős.

