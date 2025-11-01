Nem fogja elhinni, kire gyanakodnak a víztározónál talált halott fiatal pár ügyében

A bukaresti laboratóriumban végeznek vizsgálatokat azon az állatok elkábítására, vágóhidakon használtakhoz hasonló kábítófegyveren, amire napokig eltűntként keresett fiatalok mellett bukkantak rá. A halott fiatal pár földi maradványai a Csíkszeredától 14 km-re északkeletre, a Csíki-havasokban található, mesterséges tó közelében lévő gát mellől kerültek elő - tudta meg a Maszol.ro az ügyben eljáró ügyésztől, Fábián Orsolya Kingától.

a halott fiatal pár

Fotó: Maszol.ro

Ahogy korábban mi is megírtuk, lövések okozhatták a fiatalok halálát a Szépvízi-víztározónál. Ugyanis mindkét, autóban fekvő holttest arról árulkodott, hogy gyilkosság vagy öngyilkosság történhetett,

pontosabban úgynevezett kiterjesztett öngyilkosság, amikor az egyikük lelövi a másikat és aztán magával is végez.

Ezt a filmbe illő rejtélyt kell most megfejtenie a romániai nyomozóknak a fiatalok halálával kapcsolatban.

A 19 éves Bianka gyimesbükki, a 20 éves Toni pedig palánkai származású volt. Egy párt alkottak, egy éve élettársak voltak, és a nő szüleinél laktak. Amikor rájuk találtak, már mindenki kétségbeesetten kereste őket. A szakértők szerint két nappal korábban haltak meg, így esély sem volt arra, hogy bármelyiküket megmentsék.

A nyomozók szerint ez történhetett a halott fiatal párral

A boncolási jegyzőkönyvben az áll, hogy a nőnek a mellkasán találtak lőtt sebet, a férfinek pedig a koponyáján. Az ObservatorNews szerint a nyomozók arra gyanakodnak,

hogy a nő öngyilkos lett azután, hogy fejbe lőtte a párját a kábítófegyverrel.

Akik ismerték és szerették őket, abszolút elképzelhetetlennek tartják a gyilkosságot és az öngyilkosságot is. A pár azt tervezte, hogy Hollandiába költözik, annak ellenére, hogy Bianka szülei szerették volna erről lebeszélni őket a nagy távolság miatt. A fiatal nő viszont nagyon el akart költözni, még a tanulást is abbahagyta, hogy valóra váltsa az álmát. Egy hónap múlva talán kiderül az igazság az ügyben, amelyben családon belüli erőszak miatt indult eljárás.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!