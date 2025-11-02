Emlékezni mentek, de ami fogadta őket a temetőben, az több, mint felháborító

A kékcsei temetőben történt az eset: valaki széttörte egy fiatalon meghalt férfi sírján a fotót. A családtagok akkor vették észre a rongálást, amikor halottak napja alkalmából szerettek volna rendet tenni a sírnál – így értesült a TV2 Tények.
Az elhunyt apósa megtörten nyilatkozott:
Összeroppant az egész család, ugyanúgy, mint ezelőtt – most még jobban."
Ez ugyanis nem az első alkalom. Korábban egy másik rokonuk sírját is megrongálták. A rendőrségen akkor ismeretlen tettes ellen indult nyomozás, amit eredmény nélkül zártak le. A mostani esetet a férfi már nem is akarja bejelenteni a hatóságoknak. A hozzátartozók virágokkal és koszorúkkal díszítették a fiatalember sírját, hogy méltóképp emlékezzenek a szerettükre.
Gyertyafényben úsznak a temetők Halottak napja alkalmából
Országszerte is sokan keresték fel a temetőket Mindenszentek és halottak napja alkalmából. Kisvárdán és Pécsett is hosszú sorokban érkeztek az emberek, mécsesekkel és virágokkal a kezükben. Volt, aki különleges módon emlékezett és verset írt az alkalomra. Egy gyásztanácsadó szerint ilyenkor különösen fontos, hogy ne a veszteség fájdalmát idézzük fel, hanem az elhunytak életére emlékezzünk.
