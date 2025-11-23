Hatalmas baleset: több fának is nekicsapódott, majd az árokba fúródott az autó – képgalériával

A Delmagyar.hu számolt be a súlyos közúti haváriáról, amelyben az autóvezetőnek meggyűlt a baja egy balos kanyarral. A hatalmas balesetben a személyautó a vizes úton megcsúszott, és a vezetője elveszítette az uralmát a jármű felett.

Hatalmas baleset Szentes térségében, ittas lehetett a sofőr

Fotó: Donka Ferenc/Delmagyar.hu

Hatalmas baleset a vizes úton

Az autó Nagymágocs felé haladt éppen, amikor Szentes térségében a kanyarban kisodródott,

nekiütközött jó pár útmenti fának,

majd az árokban keresztbe fordulva áll meg.

A személyautóban csak a vezető utazott, a fiatal férfinál felmerült annak a gyanúja, hogy ittasan vezette a járműjét, ezt még a továbbiakban vizsgálják. A sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

