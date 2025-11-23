Hírlevél

súlyos baleset

Hatalmas baleset: több fának is nekicsapódott, majd az árokba fúródott az autó – képgalériával

Kisodródott a vizes úton a balos kanyarból egy személyautó, amelynek sofőrje a rendőrség gyanúja szerint nem volt éppen szomjas. A hatalmas balesetben több fának is nekicsapódott, majd az árokban kötött ki.
súlyos baleset, fának csapódott, árok, sofőr, autóroncs, ittas, kanyar, rendőrség, kórház, személyautó

A Delmagyar.hu számolt be a súlyos közúti haváriáról, amelyben az autóvezetőnek meggyűlt a baja egy balos kanyarral. A hatalmas balesetben a személyautó a vizes úton megcsúszott, és a vezetője elveszítette az uralmát a jármű felett.

Hatalmas baleset a vizes úton 

Az autó Nagymágocs felé haladt éppen, amikor Szentes térségében a kanyarban kisodródott, 

nekiütközött jó pár útmenti fának,

 majd az árokban keresztbe fordulva áll meg.

A személyautóban csak a vezető utazott, a fiatal férfinál felmerült annak a gyanúja, hogy ittasan vezette a járműjét, ezt még a továbbiakban vizsgálják. A sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen a Kárpát-medence világviszonylatban is védettnek számít, azonban a szélsőséges időjárási körülmények hatásai sokszor minket is elérnek. A közúti balesetek tekintélyes hányada ezeknek az időjárásban tapasztalható anomáliáknak az eredménye. A részletekért kattintson az Origo oldalára!

 

 

