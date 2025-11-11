Az utcán verték össze a Virtuózok műsorából megismert fiatal hegedűművészt

A fiatal hegedűművész, akit az olvasók a közmédia Virtuózok című műsorából ismerhetnek, egy rövid videóban osztotta meg TikTok követőivel, hogy mi történt vele vasárnap. György-Horváth Zentét ismeretlenek verték meg a sötét utcán, Kaposvár belvárosában. Az aljas, gyáva támadás részleteiről a Sonline.hu számolt be.

A nyílt utcán érte gyáva támadás a fiatal hegedűművészt

Fotó: TikTok

A zenész egyedül sétált az utcán, amikor egy társaság – amelyben lányok is voltak – belekötött.

Én ilyenkor azt csinálom, hogy ha ilyen szituáció van, hogy oda se nézek, nem veszem fel vele a szemkontaktust, megyek tovább. Ők jöttek velem tovább, az agresszív férfi már elkezdett megfordítani, hogy álljak meg

– mesélte a még mindig feldúlt Zente.

Menekülni akart a hegedűművész

A fiatalember át akart menni az úton, hátha jön egy autó és az majd leválasztja üldözőit, de az úttest közepén utolérték, támadója pedig fejbe ütötte. Zente elesett, ezután ököllel többször arcon ütötték, majd kicsavarták a vállát, és megzúzódott az alkarja is.

György-Horváth Zente ekkor berohant egy közeli bevásárlóközpontba, ahol egy ruhaüzlet eladójától kért segítséget, de nem kapott. Végül az édesanyját hívta fel, aki testvérével együtt odasietett, és hívták a rendőröket, majd a sürgősségi osztályra mentek látletet vetetni.

Egy borsodi férfi rátámadt egy csendes útszakaszon sétáló nőre. Az áldozatot megverte, kirabolta, majd megerőszakolta. A sérült nőt motorosok találták meg, részletek az Origo cikkében.