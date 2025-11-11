Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij merényletet tervezett az oroszok ellen, segítsége is volt – ki nem találja, kicsoda

hegedűművész

Az utcán verték össze a Virtuózok műsorából megismert fiatal hegedűművészt

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brutális támadás történt vasárnap Kaposvár belvárosában. György-Horváth Zente hegedűművész a TikTokon osztotta meg követőivel, hogy mi történt vele.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hegedűművészmegtámadtákTikTokKaposvárVirtuózok

A fiatal hegedűművész, akit az olvasók a közmédia Virtuózok című műsorából ismerhetnek, egy rövid videóban osztotta meg TikTok követőivel, hogy mi történt vele vasárnap. György-Horváth Zentét ismeretlenek verték meg a sötét utcán, Kaposvár belvárosában. Az aljas, gyáva támadás részleteiről a Sonline.hu számolt be. 

A nyílt utcán érte gyáva támadás a fiatal hegedűművészt
A nyílt utcán érte gyáva támadás a fiatal hegedűművészt
Fotó: TikTok

A zenész egyedül sétált az utcán, amikor egy társaság – amelyben lányok is voltak – belekötött.  

Én ilyenkor azt csinálom, hogy ha ilyen szituáció van, hogy oda se nézek, nem veszem fel vele a szemkontaktust, megyek tovább. Ők jöttek velem tovább, az agresszív férfi már elkezdett megfordítani, hogy álljak meg

 – mesélte a még mindig feldúlt Zente.

Menekülni akart a hegedűművész

A fiatalember át akart menni az úton, hátha jön egy autó és az majd leválasztja üldözőit, de az úttest közepén utolérték, támadója pedig fejbe ütötte. Zente elesett, ezután ököllel többször arcon ütötték, majd kicsavarták a vállát, és megzúzódott az alkarja is. 

György-Horváth Zente ekkor berohant egy közeli bevásárlóközpontba, ahol egy ruhaüzlet eladójától kért segítséget, de nem kapott. Végül az édesanyját hívta fel, aki testvérével együtt odasietett, és hívták a rendőröket, majd a sürgősségi osztályra mentek látletet vetetni.

@zezike

vigyázzatok magatokra🫶

♬ eredeti hang - zezike

Egy borsodi férfi rátámadt egy csendes útszakaszon sétáló nőre. Az áldozatot megverte, kirabolta, majd megerőszakolta. A sérült nőt motorosok találták meg, részletek az Origo cikkében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!