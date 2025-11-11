Hírlevél

Most érkezett: elfogták a Virtuózokból megismert fiatal hegedűművész támadóját

A kaposvári rendőrség garázdaság miatt indított nyomozást az ügyben. A fiatal hegedűművész támadóját rövid időn belül azonosították, majd elfogták és kihallgatták.
Beszámoltunk róla, hogy vasárnap este a nyílt utcán verték össze a Virtuózok műsorából megismert fiatal hegedűművészt. György-Horváth Zente egy rövid videóban osztotta meg TikTok követőivel, hogy egy ismeretlen társaság belekötött, amikor vásárolni indult. Mivel a szóbeli támadásra nem reagált, a banda egyik tagja fejbeverte, ellökte, majd ököllel többször megütötte. A zenész ezután a közeli bevásárlóközpontba menekült, és kihívták a rendőröket. 

Elfogták a kaposvári hegedűművész támadóját
 Elfogták a kaposvári hegedűművész támadóját
Fotó: illusztráció, Lang Róbert/Sonline.hu

Viszonylag gyorsan megtalálták a hegedűművész támadóját

A Sonline.hu megkeresésére a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata azt válaszolta, hogy a vasárnap történt eset kapcsán garázdaság miatt indítottak nyomozást. A kaposvári rendőrök a feltételezett elkövetőt azonosították, elfogták, és kihallgatták. Mivel más bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják, a férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

