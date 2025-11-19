Nem akármi okozta a siklóernyős halálát

A vádlott 2020 júliusában teljesített szolgálatot a honvédség kutató-mentő egységének parancsnokaként, amikor helikopterével Vértesszőlős közelében egy fák közé zuhant siklóernyőshöz riasztották. A mentési művelet során a pilóta által irányított légijármű rotorja által keltett erős légáramlat faágakat sodort magával, amelyek beleakadtak a siklóernyőbe. A rántás következtében a siklóernyős a földre zuhant, életveszélyes sérüléseket szenvedett, és sajnos egy hónappal később a kórházban életét vesztette – írta az MTI.hu.

Helikopter által keltett szél végzett a siklóernyőssel (Illusztráció)

Fotó: Flajsz Péter - 24 Óra

A helikopter pilóta ellen eljárás indúlt

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség 2022 nyarán indított eljárást a honvédségi kutató-mentő helikopter parancsnoka ellen, akit légi közlekedés halált okozó gondatlan veszélyeztetésével vádoltak.

Az elsőfokú eljárásban, amelyet a Fővárosi Törvényszék 2024. március 26-án zárt le, a honvédtisztet bűnösnek mondták ki. A kiszabott ítélet 8 hónap felfüggesztett fogházbüntetés volt, két év próbaidőre, kiegészítve előzetes bírósági mentesítéssel. Az ítélet ellen érkezett fellebbezések nyomán a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla 2025. január 17-én fordulatot hozott, amikor bűncselekmény hiányában felmentette a helikopter pilótáját. Ezzel a döntéssel azonban a katonai ügyész nem értett egyet, és fellebbezést nyújtott be a bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása érdekében.

Végül a Kúria kedden hozta meg a jogerős, harmadfokú ítéletet, amelyben megállapította a vádlott bűnösségét. A korábbihoz hasonlóan 8 hónap, 2 évi próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetést szabott ki, egyidejűleg fenntartva az előzetes mentesítést a büntetett előélet hátrányos jogkövetkezményei alól. Ennek köszönhetően a pilóta továbbra is a honvédség kötelékében maradhat.

