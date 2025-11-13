Patakokban ömlik a könnye a holtan előkerült demens, gönci asszony férjének

A gönci Horváth Albert és felesége 45 évig élt boldog házasságban, egészen addig, amíg az asszony egy nap el nem tűnt. Szeptember 24-én veszett nyoma, amikor a férjével a lucernásban dolgoztak. A demenciában szenvedő Horváth Albertné Julianna korábban is elkóborolt már, de ezúttal holtan került elő. Rokonai szerint férje napok óta vigasztalhatatlan – írta meg a Bors.

Az arcáról már nem lehetett azonosítani a holtan előkerült demens, gönci asszonyt

Fotó: Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat/Bors

Mindenben Albert mellett állunk. Nagyon rosszul viseli a történteket. Az azonosítás iszonyatosan megviselte. Julianna arca iszapos volt, már nem lehetett felismerni… Csak a ruhájáról ismert rá. Hiányzik Albertnek nagyon a felesége, a halálhíre óta sír, csak nyugtatóval tud aludni"

– számolt be szomorúan Julianna sógornője a lapnak.

Hiába reménykedtek abban, hogy életben van, holtan került elő

A 67 éves, demenciával küzdő asszony keresése példátlan összefogást váltott ki a környéken:

több száz önkéntes, barátok és rokonok, hivatásos keresőcsapatok, drónok és keresőkutyák kutattak a gönci határban és a szomszédos településeken.

A család még nyomravezetői díjat is felajánlott. Végül egy különleges kiképzésű kutya oldotta meg a rejtélyt. Szimatot fogott, és a Hernád partjához vezette a keresőket. Egy sóderbánya közelében, Szurdok és Villány között megtalálták az asszonyt, akkor már nem élt.

Holtteste fennakadt egy vízbe dőlt fán, amit csónakkal tudtak megközelíteni.

A sodrás miatt rendkívül nehezen lehetett kiemelni, úgyhogy csak másnap délelőtt sikerült partra vinni. Ezután szóltak a férjének.

Sajnos, Juci volt az… Nagyon rég lehetett a vízben, a teste rossz állapotban volt már. Valószínűleg az eltűnése napján hunyhatott el"

– tette hozzá a sógornő.

A család hálás mindenkinek, aki részt vett a keresésben és segített.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.