Patakokban ömlik a könnye a holtan előkerült demens, gönci asszony férjének

Másfél hónapig keresték a gönci Horváth Albertné Juliannát, aki demenciával küzdött és szeptember végén tűnt el az otthonából. A remény szertefoszlott, amikor egy holttestkereső kutya a nyomára bukkant, és az asszony holtan került elő. Olyan állapotban volt, hogy a férje nem tudta az arcáról azonosítani, teljesen összetört.
A gönci Horváth Albert és felesége 45 évig élt boldog házasságban, egészen addig, amíg az asszony egy nap el nem tűnt. Szeptember 24-én veszett nyoma, amikor a férjével a lucernásban dolgoztak. A demenciában szenvedő Horváth Albertné Julianna korábban is elkóborolt már, de ezúttal holtan került elő. Rokonai szerint férje napok óta vigasztalhatatlan – írta meg a Bors.

Az arcáról már nem lehetett azonosítani a holtan előkerült demens, gönci asszonyt
Az arcáról már nem lehetett azonosítani a holtan előkerült demens, gönci asszonyt
Fotó: Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat/Bors

Mindenben Albert mellett állunk. Nagyon rosszul viseli a történteket. Az azonosítás iszonyatosan megviselte. Julianna arca iszapos volt, már nem lehetett felismerni… Csak a ruhájáról ismert rá. Hiányzik Albertnek nagyon a felesége, a halálhíre óta sír, csak nyugtatóval tud aludni" 

– számolt be szomorúan Julianna sógornője a lapnak.

Hiába reménykedtek abban, hogy életben van, holtan került elő

A 67 éves, demenciával küzdő asszony keresése példátlan összefogást váltott ki a környéken: 

több száz önkéntes, barátok és rokonok, hivatásos keresőcsapatok, drónok és keresőkutyák kutattak a gönci határban és a szomszédos településeken. 

A család még nyomravezetői díjat is felajánlott. Végül egy különleges kiképzésű kutya oldotta meg a rejtélyt. Szimatot fogott, és a Hernád partjához vezette a keresőket. Egy sóderbánya közelében, Szurdok és Villány között megtalálták az asszonyt, akkor már nem élt. 

Holtteste fennakadt egy vízbe dőlt fán, amit csónakkal tudtak megközelíteni. 

A sodrás miatt rendkívül nehezen lehetett kiemelni, úgyhogy csak másnap délelőtt sikerült partra vinni. Ezután szóltak a férjének.

Sajnos, Juci volt az… Nagyon rég lehetett a vízben, a teste rossz állapotban volt már. Valószínűleg az eltűnése napján hunyhatott el" 

– tette hozzá a sógornő.

A család hálás mindenkinek, aki részt vett a keresésben és segített.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

