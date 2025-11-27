Ez mindent megmagyaráz! Itt az utolsó felvétel a holtan talált magyar orvosról

A Redditre került fel az a felvétel, amelyen a 37 éves korában, a munkahelyén holtan talált sebész beszél életében utoljára. A magyar származású orvosigazgató október 27-i halála előtt ügyelt a romániai Bodza–Buzău–megyei sürgősségi kórházban. Még részt vett a kibővített pulmonológiai osztály átadásán, majd bement az orvosi szobába. Reggel már hiába keresték a kollégái, nem vette fel a telefont, úgyhogy rányitottak. Halott volt, amikor rátaláltak. Felboncolták, amihez a családja egy független szakértő segítségét kérte. Kikérdezték a rokonait, munkatársait és átkutatták Ștefania Szabo irodáját is.

Csak kimerült volt és aludni akart egy jót? Mi történt a magyar származású orvossal, akire holtan találtak rá az orvosi szobában?

Gyilkosság, öngyilkosság vagy baleset történt a holtan talált orvossal?

A nyomozók még mindig gyűjtögetik a bizonyítékokat, de átnézték az azóta már el is temetett doktornő telefonját is.

Arra próbálnak rájönni, hogy megölték, öngyilkos lett, vagy egy véletlen baleset áldozata Ștefania Szabo.

Akik ismerték, úgy gondolják, hogy ő maga soha nem dobta volna el az életét.

A Pro Tv oldalán olvasható cikk szerint

a doktornő éppen a halála előtt beszélt arról, hogy az egyik orvos műtét közben megtámadta őt.

Olyan sérüléseket okozott neki, ami miatt sürgős ellátásra szorult. A doktornő úgy mesélte el a történetet, hogy a támadás idejét is elárulta és a támadó nevét is kimondta. Az ominózus eset 2020. március 6-án történt és meglett a következménye. A fiatal doktornő panaszt nyújtott be az egyik munkatársa, egy másik orvos ellen a kórház vezetőségének, vagyis a támadást hivatalosan is jelentették. Több tapasztaltabb orvos és rezidens is ott volt a műtőben velük, ők is elismerték, hogy megtörtént.

Egy ideges pillanatban dr. Păun kivette az elektrokautert a betegből, és azzal megütött a bal kezemnél, vérző sebet okozva. A műtét közben dr. Păun engem és dr. Gaspart is többször megütött, csipesszel is a kezünkre csapott”

– írta a doktornő a vezetőségnek.

A szép, fiatal doktornő holtteste mellett erős nyugtatók dobozai voltak, meg egy üres fecskendő, ami után toxikológiai vizsgálatot rendeltek el. A toxikológiai mintákat a bukaresti Országos Törvényszéki Orvostani Intézet szakértői elemzik – jelentette az Observator riportere, Denisa Dicu. A boncoláshoz a családja egy független szakértő segítségét kérte.