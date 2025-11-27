Ez mindent megmagyaráz! Itt az utolsó felvétel a holtan talált magyar orvosról

A Redditre került fel az a felvétel, amelyen a 37 éves korában, a munkahelyén holtan talált sebész beszél életében utoljára. A magyar származású orvosigazgató október 27-i halála előtt ügyelt a romániai Bodza–Buzău–megyei sürgősségi kórházban. Még részt vett a kibővített pulmonológiai osztály átadásán, majd bement az orvosi szobába. Reggel már hiába keresték a kollégái, nem vette fel a telefont, úgyhogy rányitottak. Halott volt, amikor rátaláltak. Felboncolták, amihez a családja egy független szakértő segítségét kérte. Kikérdezték a rokonait, munkatársait és átkutatták Ștefania Szabo irodáját is.
Gyilkosság, öngyilkosság vagy baleset történt a holtan talált orvossal?
A nyomozók még mindig gyűjtögetik a bizonyítékokat, de átnézték az azóta már el is temetett doktornő telefonját is.
Arra próbálnak rájönni, hogy megölték, öngyilkos lett, vagy egy véletlen baleset áldozata Ștefania Szabo.
Akik ismerték, úgy gondolják, hogy ő maga soha nem dobta volna el az életét.
A Pro Tv oldalán olvasható cikk szerint
a doktornő éppen a halála előtt beszélt arról, hogy az egyik orvos műtét közben megtámadta őt.
Olyan sérüléseket okozott neki, ami miatt sürgős ellátásra szorult. A doktornő úgy mesélte el a történetet, hogy a támadás idejét is elárulta és a támadó nevét is kimondta. Az ominózus eset 2020. március 6-án történt és meglett a következménye. A fiatal doktornő panaszt nyújtott be az egyik munkatársa, egy másik orvos ellen a kórház vezetőségének, vagyis a támadást hivatalosan is jelentették. Több tapasztaltabb orvos és rezidens is ott volt a műtőben velük, ők is elismerték, hogy megtörtént.
Egy ideges pillanatban dr. Păun kivette az elektrokautert a betegből, és azzal megütött a bal kezemnél, vérző sebet okozva. A műtét közben dr. Păun engem és dr. Gaspart is többször megütött, csipesszel is a kezünkre csapott”
– írta a doktornő a vezetőségnek.
A szép, fiatal doktornő holtteste mellett erős nyugtatók dobozai voltak, meg egy üres fecskendő, ami után toxikológiai vizsgálatot rendeltek el. A toxikológiai mintákat a bukaresti Országos Törvényszéki Orvostani Intézet szakértői elemzik – jelentette az Observator riportere, Denisa Dicu. A boncoláshoz a családja egy független szakértő segítségét kérte.
Ahogy írtuk, kórházi altatószert, propofolt találtak a szervezetében. Azóta próbálnak rájönni a román nyomozók arra, hogy vajon gyilkosság, öngyilkosság vagy baleset történt. A román sajtó szerint egy olyan érzéstelenítő ampulla került a halott orvoshoz, amelynek kiadását nem rögzítették a kórházi rendszerben.
A szabálytalan gyógyszerkiadás azonnal felvetette a gondatlanság gyanúját, ezért indítottak a hatóságok gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomozást az ügyben.
Kihallgatásán a sürgősségi osztály egyik orvosa azt mondta, hogy Ștefania Szabo személyesen kérte tőle az érzéstelenítőt, ő pedig átadta, anélkül, hogy a kiadást rögzítették volna a kórház hivatalos gyógyszerkönyvében. A hatóságok most azt vizsgálják, szabályszegésről vagy súlyosabb szakmai mulasztásról van-e szó.
A kórház minden osztálya a hivatalos gyógyszer-nyilvántartás alapján kapja meg a készítményeket, és ezt kizárólag kijelölt orvosok végezhetik”
– mondta Sorin Pătrașcu, a Buzău Megyei Kórház igazgatója.
A nyomozáshoz közel álló források szerint két kórházi dolgozó is ellentmondásos vagy hiányos vallomást tett az ügyben – értesült a Știrile ProTV. Őket újra ki fogják hallgatni. Ezután a hatóságok kiterjesztették a vizsgálatot:
most már a kórház teljes gyógyszerkészletét, valamint az érzéstelenítők és erős nyugtatók kiadásának és felhasználásának rendszerét is átvilágítják.
Cristian Paparău törvényszéki orvos a Facebook-bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy a román orvosok körében ismert az "érzéstelenítőkkel való visszaélés jelensége".
Vannak tanulmányok, amelyek az anesztetikumok (magyarul érzéstelenítőszerek) használatáról számolnak be az egészségügyi dolgozók körében, különösen az orvosok esetében. Ismerek olyan eseteket – Romániában is –, amikor valaki ilyen szerek miatt halt meg. Vannak, akik függővé válnak ezek hatásától, mások öngyilkossági célból használják őket nagy dózisban”
– írta.
Közben a kórház vezetősége belső ellenőrzést indított.
Beszéltem a főgyógyszerésszel, és kértem, hogy adja ki az adott nap teljes gyógyszerforgalmát. Jelenleg nincs adat arra, hogy bármelyik osztályról szokatlan mennyiségű szer fogyott volna”
– mondta Sorin Pătrașcu, a Buzău Megyei Kórház igazgatója pénteken.
A Buzău megyei Orvosi Kamara elnöke is megszólalt a román közvéleményt felkavaró ügyben.
Most ezer pecsét és engedély kell, és konkrét beteghez kell kötni a gyógyszert. Tíz éve még sokkal egyszerűbb volt, de ma már komoly korlátok vannak”
– közölte Dragoș Porumb.
Amíg a kórházban a készleteket vizsgálták, a nyomozók a doktornő autóját nézték át, mert azt feltételezték, hogy találnak ott is nyugtatókat és egyéb szereket. Voltak ugyanis olyanok, akik azt mondták a nyomozóknak,
hogy a halott doktornőt gyakran látták kanüllel a kezén, de úgy tudták, hogy vitaminokat adott be magának.
Ștefania Szabo közeli barátja elmondta, a fiatal doktornő mindig igényes volt magára. Figyelt a külsejére és az egészségére is, emellett semmilyen jelét nem mutatta annak, hogy gondjai lennének. Még mostanában sem, pedig nemrég vált el és a vagyonmegosztási eljárás közepén volt.
Lehet, hogy hajra, körömre vagy bőrápolásra szedett kiegészítőket. Tudom, hogy nagyon szeretett volna pár kilót felszedni”
– mondta Oana Gheorghiu, hozzátéve: kizárja, hogy öngyilkosságot követett volna el.
Optimista, vidám, erős ember volt. Nehezen tudom elképzelni, hogy ne akarta volna megélni a következő napot”
– fogalmazott barátja.
Az utolsó felvétel
Nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen az orvosigazgató beszél. Interjút ad, életében utoljára.
"A Vetean Kórház vezetése ma... még egyszer mondom: a Vetean II. Kórház vezetése ma megbeszélést tartott a gyermekosztály összes orvosával. Szombaton is kiadtunk egy hivatalos közleményt, abban a pillanatban, amikor az a Facebook-bejegyzés megjelent. Szeretném hangsúlyozni, hogy az osztályon az édesanya nem viselkedett agresszívan, nem volt konfliktus az egészségügyi személyzettel, nem támasztott külön követeléseket, és semmilyen incidens nem történt. A várakozási idő pedig kifejezetten rövid volt. A páciens az érkezéstől számítva egy órán belül felvételt nyert" - mondta románul egy riporternek.
Nehezen beszélt, alig nyitotta ki a száját, és majdnem leragadt a szeme.
Minden olyan tünetet produkált, amelyet egy nagyon fáradt ember esetében lehet látni, de talán ez már több volt, mint szimpla fáradtság. Ștefania Szabo doktornő a kimerültség határán állt.
Vajon csak aludni akart végre, amihez a propofolt választotta? Véletlenül túladagolta magának, vagy szándékosan tette, esetleg valaki "segített" neki?
A kérdésre a román hatóságoknak kell választ adniuk. A teljes toxikológiai vizsgálati eredmény mindent tisztázhat, de erről egyelőre nincs hír.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.