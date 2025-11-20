November 19-én gyalogosok látták meg a holttestet, amely egy fa ágán lógott a romániai Temesváron. Azonnal hívták a rendőrséget, akik már a helyszínen azonosították a halottat. Megállapították, hogy a holttest azé a 25 éves férfié, akinek november 10-én jelentették be az eltűnését, és most holtan találták meg. A férfi földi maradványait a megyei törvényszéki orvostani intézetbe vitték boncolásra. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indult eljárás – írta meg a Maszol.ro.

Holtan találták meg az eltűnt 25 éves férfit

Holtan találták meg Lukóczki Lászlót

November 18-án vettek végső búcsút attól a szombathelyi férfitől, akit november elején találtak meg hetekig tartó keresés után. Lukóczki László testvére hosszú posztban igyekezett válaszokat adni azokra a kérdésekre, amelyek sok embert érdekeltek a fivérével kapcsolatban, egy másik, megható posztban pedig elbúcsúzott tőle. A férfi – csak úgy mint a romániai fiatal –, öngyilkos lett, felakasztotta magát. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.




