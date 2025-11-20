Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

holttest

Holtan találták meg az eltűnt 25 éves férfit

20 órája
Olvasási idő: 4 perc
Kilenc napja próbáltak a nyomára bukkanni egy temesvári férfinak. Holtan találták meg a város egyik utcáján szerda délután, felakasztotta magát.
November 19-én gyalogosok látták meg a holttestet, amely egy fa ágán lógott a romániai Temesváron. Azonnal hívták a rendőrséget, akik már a helyszínen azonosították a halottat. Megállapították, hogy a holttest azé a 25 éves férfié, akinek november 10-én jelentették be az eltűnését, és most holtan találták meg. A férfi földi maradványait a megyei törvényszéki orvostani intézetbe vitték boncolásra. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indult eljárás – írta meg a Maszol.ro.

Holtan találták meg az eltűnt 25 éves férfit
Fotó: Daniel Reche/Pexels.com

Holtan találták meg Lukóczki Lászlót

November 18-án vettek végső búcsút attól a szombathelyi férfitől, akit november elején találtak meg hetekig tartó keresés után. Lukóczki László testvére hosszú posztban igyekezett válaszokat adni azokra a kérdésekre, amelyek sok embert érdekeltek a fivérével kapcsolatban, egy másik, megható posztban pedig elbúcsúzott tőle. A férfi – csak úgy mint a romániai fiatal –, öngyilkos lett, felakasztotta magát. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

