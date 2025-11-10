Hagyta meghalni, majd napokig élt együtt anyja holttestével egy férfi

Tragikus körülmények közt halt meg az idős, ágyhoz kötött nő egy lakótelepen, Dunakeszin. A fiával élt együtt, aki súlyosan elhanyagolta. Az anya hiába kérte, hogy hívjon hozzá orvost, a férfi nem tette. A mozgáskorlátozott asszony végül kínok közt meghalt, a fia pedig négy napig élt együtt a holttesttel, csak akkor értesítette a háziorvost. A férfi ellen most emeltek vádat, börtönbe mehet – számolt be a megrázó esetről a Tények.hu.

Dunakeszin, ebben a házban élt együtt napokig a holttesttel a férfi

Fotó: Tények.hu

Évekre börtönbe mehet a férfi, aki együtt élt anyja holttestével

Mindez még 2024 augusztusában történt, a Dunakeszi Járási Ügyészség a büntetett előéletű férfit most segítségnyújtás elmulasztásának vétségével vádolja. Vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a korábbi felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését indítványozza. Ha bebizonyosodik a bűnössége, évekre rács mögé kerülhet.

Halála előtt hónapokig hagyták szenvedni szülei a mozgáskorlátozott lányt – írtuk meg októberben. Éheztették, az ágyhoz kötözték, sőt, a mellékhelyiséget sem használhatta. Ezzel hosszú időn keresztül tartó rendkívüli szenvedést okoztak saját gyermeküknek.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.