holttest

Rejtély Csepelen: mezítlábas, tapaszokkal borított holttestet találtak az erdőben

Most találtak rá egy halott férfira Csepelen. Az 35 év körüli áldozat holttestét több orvosi tapasz fedte.
holttestBudapestáldozaterdőrejtély

Egy sétáló ember bukkant a holttestre Budapest XXI. kerületében, a Weiss Manfréd út menti erdős területen – tudta meg a Tények.hu.

Holttestet találtak Csepelen, a Weiss Manfréd út menti erdőben
Fotó:  Police.hu 

Mezítlábas holttest

A 35 év körüli, szakállas férfi pólót és rövidnadrágot viselt, cipő viszont nem volt rajta, ahogy zokni sem. Testén több orvosi tapaszt is találtak. 

A rejtélyes eset körülményeit vizsgálják a rendőrök.

Kigyulladt egy kisház Gyód külterületén szerdán, az oltás után holttestet találtak a tűzoltók. Részletek az Origo.hu oldalán.

 

