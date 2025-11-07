Rejtély Csepelen: mezítlábas, tapaszokkal borított holttestet találtak az erdőben

Egy sétáló ember bukkant a holttestre Budapest XXI. kerületében, a Weiss Manfréd út menti erdős területen – tudta meg a Tények.hu.

Holttestet találtak Csepelen, a Weiss Manfréd út menti erdőben

Fotó: Police.hu

Mezítlábas holttest

A 35 év körüli, szakállas férfi pólót és rövidnadrágot viselt, cipő viszont nem volt rajta, ahogy zokni sem. Testén több orvosi tapaszt is találtak.

A rejtélyes eset körülményeit vizsgálják a rendőrök.

