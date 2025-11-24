Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ekkora mértékű lopást nem úszhat meg – Zelenszkij fejét követeli a Nyugat

Olvasta már?

Megrázó tragédia, egy doktornő holttestét emelték ki a Dunából

holttest

Megrázó tragédia, egy doktornő holttestét emelték ki a Dunából

38 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A család már pénteken bejelentette a megyei háziorvos eltűnését. A doktornő holttestét szombatról vasárnapra virradóan emelték ki a Dunából.
Link másolása
Vágólapra másolva!
holttestdepresszióöngyilkoseltűnésDuna-partbejelentésautóhídcsaládháziorvos

A sokkoló tragédiáról a Bors számolt be. A holttest szombatról vasárnapra, hajnali 1 óra körül emelték ki a vízből.

holttest
Megtalálták a Dunában a doktornő holttestét
Fotó: Illusztráció/Gallai Péter

Megtalálták a doktornő holttestét

A családja elmondása szerint a nő depresszióval küzdött. A tragédia a déli szomszédunknál történt. A doktornő élettelen testére Murfatlarnál találtak rá a Duna–Fekete-tenger csatornában. Az 50 év körüli orvosnő háziorvos volt Konstanca megyében.

Június 14-én egy hatéves kislány fulladt a vízbe a budapesti Palatinus Strandon. Bár egy intenzív osztályos ápoló megkezdte az újraélesztést, a gyermek életét már nem tudták megmenteni. Az ügyvéd szerint a gyászoló anya legfeljebb felfüggesztett büntetésre számíthat. A vízbe fulladt kislány tragédiáját követően a nyomozás az úszómester szerepét is vizsgálta. Azt tudjuk, hogy az édesanya egyedül, felügyelet nélkül engedte  medencébe a kislányát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!