Megrázó tragédia, egy doktornő holttestét emelték ki a Dunából

A sokkoló tragédiáról a Bors számolt be. A holttest szombatról vasárnapra, hajnali 1 óra körül emelték ki a vízből.

Megtalálták a Dunában a doktornő holttestét

Fotó: Illusztráció/Gallai Péter

A családja elmondása szerint a nő depresszióval küzdött. A tragédia a déli szomszédunknál történt. A doktornő élettelen testére Murfatlarnál találtak rá a Duna–Fekete-tenger csatornában. Az 50 év körüli orvosnő háziorvos volt Konstanca megyében.

