holttest

Figyelem! A rendőrség a lakosság segítségét kéri az ismeretlen holttest azonosítása miatt

November 22-én egy ismeretlen személy élettelen testére találtak rá. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a holttest beazonosítása érdekében.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri. November 22-én Fehérgyarmaton egy ismeretlen személy holttestére találtak rá - tette közzé a Szon.hu.

holttest
Ismeretlen holttestre bukkantak Fehérgyarmaton, az azonosítása még folyamatban van, a rendőrség a lakosság segítségét kéri
Fotó: Illusztráció (Tóth Imre/Sonline.hu)

Ismeretlen holttest miatt adtak ki körözést

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál közlése szerint a novemberben megtalált holttest ruházata: 

  • Sötét nadrág, ismeretlen márkájú és anyagú,
  • Barna, félmagas szárú bakancs, 41-es méretben,
  • Fehér alsónadrág,
  • Sötétkék, hosszú ujjú póló, „Coloplast” felirattal és emblémával,
  • Kék melegítőnadrág, oldalán két csíkkal,
  • Zöld kötött pulóver, bal vállán „energi” felirattal,
  • Sötét mellény, ismeretlen típusú.

A holttest azonosítása ügyében a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság jár el. A rendőrség arra kér mindenkit, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a holttest személyazonosságáról, a következő elérhetőségek valamelyikén tegyen bejelentést:

Fehérgyarmati Rendőrkapitányság

Cím: 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 50.

Telefon: +36 (44) 364-211

