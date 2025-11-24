Figyelem! A rendőrség a lakosság segítségét kéri az ismeretlen holttest azonosítása miatt

A rendőrség a lakosság segítségét kéri. November 22-én Fehérgyarmaton egy ismeretlen személy holttestére találtak rá - tette közzé a Szon.hu.
Ismeretlen holttest miatt adtak ki körözést
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál közlése szerint a novemberben megtalált holttest ruházata:
- Sötét nadrág, ismeretlen márkájú és anyagú,
- Barna, félmagas szárú bakancs, 41-es méretben,
- Fehér alsónadrág,
- Sötétkék, hosszú ujjú póló, „Coloplast” felirattal és emblémával,
- Kék melegítőnadrág, oldalán két csíkkal,
- Zöld kötött pulóver, bal vállán „energi” felirattal,
- Sötét mellény, ismeretlen típusú.
A holttest azonosítása ügyében a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság jár el. A rendőrség arra kér mindenkit, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a holttest személyazonosságáról, a következő elérhetőségek valamelyikén tegyen bejelentést:
Fehérgyarmati Rendőrkapitányság
Cím: 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 50.
Telefon: +36 (44) 364-211
Különös holttestet talált a rendőrség: termetes alkat, vastag nyak, pöttyös kendő és műfogsor
Különleges ismertetőjegyekkel rendelkező testre bukkantak Esztergomban. A holttest személyazonossága még rejtély, de magassága és külső adottságai alapján könnyen felismerhető. A részleteket az Origo egyik korábbi cikkére kattintva olvashatóak el.