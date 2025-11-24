Figyelem! A rendőrség a lakosság segítségét kéri az ismeretlen holttest azonosítása miatt

A rendőrség a lakosság segítségét kéri. November 22-én Fehérgyarmaton egy ismeretlen személy holttestére találtak rá - tette közzé a Szon.hu.

Ismeretlen holttestre bukkantak Fehérgyarmaton, az azonosítása még folyamatban van, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Fotó: Illusztráció (Tóth Imre/Sonline.hu)

Ismeretlen holttest miatt adtak ki körözést

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál közlése szerint a novemberben megtalált holttest ruházata:

Sötét nadrág, ismeretlen márkájú és anyagú,

Barna, félmagas szárú bakancs, 41-es méretben,

Fehér alsónadrág,

Sötétkék, hosszú ujjú póló, „Coloplast” felirattal és emblémával,

Kék melegítőnadrág, oldalán két csíkkal,

Zöld kötött pulóver, bal vállán „energi” felirattal,

Sötét mellény, ismeretlen típusú.

A holttest azonosítása ügyében a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság jár el. A rendőrség arra kér mindenkit, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a holttest személyazonosságáról, a következő elérhetőségek valamelyikén tegyen bejelentést:

Fehérgyarmati Rendőrkapitányság Cím: 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 50. Telefon: +36 (44) 364-211

