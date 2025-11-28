Hírlevél

kolozsvári tó

Nem hiszi el, hogy mit találtak a kolozsvári tóban

Egy fiatal férfi holtteste került elő a kolozsvári tóból, ami miatt azonnal nyomozás indult a halál okának tisztázására. A hatóságok vizsgálják, milyen körülmények között került a holttest a vízbe.
Egy 26 éves, Szatmár megyei férfi holttestét találták meg egy kolozsvári tóban csütörtökön, ami miatt a rendőrség azonnal nyomozást indított. A halál pontos okának megállapítására igazságügyi orvostani szakértői vizsgálatot rendeltek el – írta a Borsonline.hu.

Fiatal férfi holttestét találták meg a tóban
Fiatal férfi holttestét találták meg a tóban
Fotó:  Pexels 

Gyilkossági szakértők is megjelentek a holttest miatt

Csütörtökön érkezett bejelentés a segélyhívóra, mivel a kolozsvári Györgyfalvi negyedben sétálók egy férfi holttestét fedezték fel az egyik tóban.

A Kolozs Megyei Rendőrfelügyelőség bűnügyi nyomozókat és kriminalisztikai szakértőket küldött a helyszínre. Az első vizsgálatok alapján megállapították, hogy az áldozat egy 26 éves, Szatmár megyei férfi. A halál pontos okát a további igazságügyi orvosi szakvélemény tisztázza majd.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indított büntetőeljárást, a nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Korábban egy doktornő holttestét emelték ki a Dunából. Nem messze a helyszíntől megtalálták a nő autójátát is.

 

