Holttestet találtak az eltűnt doktornő keresése közben Szegeden

A Délmagyar.hu értesülései szerint a holttestre szombat délután bukkantak Szegeden. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a holttest azonosítása jelenleg is folyamatban van, további részletek egyelőre nem ismertek.

A Szegeden talált holttest nem az eltűnt doktornőé

Az eltűnt doktornőt keresték, amikor felfedezték a holttestet

Az Origo is beszámolt róla, hogy péntek óta nagy erőkkel keresik a Szekszárdi Balassa János Kórház elismert fül-orr-gégész főorvosát. A 62 éves dr. Kett Antónia november 7-én még a Szegedi Tudományegyetem egyik kórházában lábadozott egy gerincműtét után, amikor – friss kötéssel a nyakán és műtéti hegekkel a hátán – nyomtalanul eltűnt.

A doktornő eltűnésekor fehér papucsot, sötét nadrágot és pulóvert, fehér pólót és kórházi hálóinget viselt.