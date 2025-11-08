Hírlevél

Holttestet találtak az eltűnt doktornő keresése közben Szegeden

Szombat délután egy ismeretlen földi maradványaira bukkantak a vármegyeszékhelyen. A holttest azonosítása jelenleg folyamatban van. A rendőrség péntek óta keresi dr. Kett Antóniát, aki a szegedi kórházból tűnt el.
A Délmagyar.hu értesülései szerint a holttestre szombat délután bukkantak Szegeden. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a holttest azonosítása jelenleg is folyamatban van, további részletek egyelőre nem ismertek.

A Szegeden talált holttest nem az eltűnt doktornőé 
Fotó: illusztráció/shutterstock

Az eltűnt doktornőt keresték, amikor felfedezték a holttestet

Az Origo is beszámolt róla, hogy péntek óta nagy erőkkel keresik a Szekszárdi Balassa János Kórház elismert fül-orr-gégész főorvosát. A 62 éves dr. Kett Antónia november 7-én még a Szegedi Tudományegyetem egyik kórházában lábadozott egy gerincműtét után, amikor – friss kötéssel a nyakán és műtéti hegekkel a hátán nyomtalanul eltűnt.  

A doktornő eltűnésekor fehér papucsot, sötét nadrágot és pulóvert, fehér pólót és kórházi hálóinget viselt. 

 

 

